La confesión de Griselda Siciliani con una figura de Telefe: "Le chupaba la cara"

La actriz y expareja de Adrián Suar reveló su pasado con un importante actor. Griselda Siciliani fue invitada a Es por ahi, en América TV.

Griselda Siciliani reveló una anécdota desconocida con uno de los grandes actores de Telefe. Invitada a Es por ahí, en América, la actriz y expareja de Adrián Suar detalló características de su trabajo junto a uno de los grandes intérpretes que tuvo y tiene la pantalla chica argentina. "Le chupaba la cara", aseguró. De quién habló la protagonista.

“Con algunos se ensaya, con otros no. Así como llorás con lágrimas, besás con lengua”, comenzó diciendo Griselda Siciliani. Luego, hablando de sus experiencias con Mariano Martínez y Esteban Lamothe como compañeros de ficción, puntualmente hubo una frase que llamó la atención y fue al hablar de Damián di Santo.

Sin filtros, Griselda Siciliani lanzó para sorpresa de los presentes: "Lo que chapábamos con Mariano Martínez no tiene nombre. A Damián de Santo le chupaba la cara, era una intensa total, ese personaje era hermoso. Con Esteban Lamothe también he chapado un montón, es amigo".

El palo de Griselda Siciliani contra Adrián Suar: "No estoy cómoda"

Griselda Siciliani se refirió a la poca dificultad que representan las elecciones profesionales en su carrera y lanzó una frase que podría estar dedicada a su expareja y padre de su hija, Adrián Suar. La celebridad se explayó sobre su presente actoral y la manera en que el arte atraviesa su vida y reveló una determinante postura en sus decisiones.

"Estando mejor o peor, siempre intenté ser fiel a mis deseos profesionales. Me resulta fácil decidir qué quiero hacer y qué no, eso incluso cuando era más joven e inexperta", explicó Siciliani, en diálogo con Clarín, sobre cuán claras tuvo siempre las ficciones de las que quería ser parte. "Cuando no estoy cómoda en un lugar, me voy", concluyó terminante.

Además, Siciliani habló sobre cuán incierto es el camino de los artistas y cómo enfrenta la dificultad de transitarlo. "Hay algo del riesgo que claramente te genera angustia, pero si estás en sintonía con tu deseo, hay que hacerlo", sostuvo y dejó en claro que ante situaciones de dudas, siempre decide seguir sus pálpitos y su intuición.

La actriz de Educando a Nina se sinceró sobre cómo ha luchado contra las reglas sociales que indican qué se debe haber y qué no. "En lo personal siempre le he escapado bastante a los mandatos, pero no deja de haber puntos de conexión porque yo estoy formada en la danza, y ésa es una disciplina fuerte", soltó, ya que la obra teatral que protagonizará, Pura Sangre, habla del tema. "La obra habla del amor en estos tiempos, con los mandatos que todavía siguen vigentes y los que se están deconstruyendo, con la cantidad de voces, estímulos e información que tenemos alrededor".