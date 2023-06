La China Suárez se fue del país: "Estoy feliz"

La actriz se radicará en otro país y dio todos los detalles al respecto. "La China" Suárez dio a conocer por qué se irá a vivir a otro sitio.

María Eugenia "La China" Suárez habló sobre una reciente decisión en relación a su futuro cercano que la aleja de Argentina y la lleva a vivir en otro país. La actriz de tiras de Cris Morena como Casi Ángeles y Rincón de Luz contó en una de sus historias de Instagram cómo se siente por su cambio de vida.

Suárez compartió una foto desde una embarcación y se mostró con cara de cansancio debido al viaje que acababa de hacer. Para sorpresa de sus millones de seguidores, la protagonista de filmes como Abzurdah y Los Padecientes informó que se trataba de un viaje sin pasaje de vuelta por un largo tiempo.

"Nuestra casita por una mes una vez más. Estoy feliz, perdón por la cara de 'necesito dormir 24 horas'", escribió la artista de 30 años en su historia de Instagram. Y agregó: "Uruguay allí vamos", lo que terminó con la intriga respecto del lugar de estadía de Suárez en el próximo tiempo. Horas más tarde "La China" compartió en su feed de Instagram una serie de imágenes donde se la ve a pleno disfrute del país vecino junto con sus hijos menores, Magnolia y Amancio.

La revelación de "La China" Suárez sobre su sufrimiento por amor

"Me rompieron el corazón a los veintipico. Fue muy duro, era muy celoso, y me decía 'te amo pero no puedo con tu personalidad'. Se había enamorado de mi libertad, mi independencia. Y hablo de cómo soy yo, no de libertad de estar con 20 personas a la vez", comenzó su descargo la actriz en diálogo con Grego Rosselló en su ciclo de YouTube. Y continuó: "Yo me acuerdo que me arrodillé. Me vi. Fue durísimo. Como la desesperación de decir 'qué hago arrodillada diciéndole por favor que no me deje'. Porque me decía 'te amo, me encantás pero no puedo estar con vos por tu personalidad. Me hace mal, me da celos'. Y yo le decía que iba a cambiar".

La palabra de Rusherking tras su ruptura con "La China" Suárez

El músico reaccionó a un video de TikTok con una fake news sobre su vida y fue tajante al respecto. "Recién vi unos tiktoks que decían que estaba re triste en las historias de ayer. Jajajajaja, estaba re en pedo y cómo saben que no me gusta (que me canten el feliz cumpleaños) cantaron el cumpleaños 40 veces los culiaos. Los amo. Estoy feliz", sentenció.