La China Suarez pasó Navidad con Benjamín Vicuña y dijo lo que nadie esperaba: "Juntitos"

La actriz hizo una profunda reflexión tras la Nochebuena y habló de sus exigencias ante los eventos sociales. "La China" Suárez y Benjamín Vicuña estuvieron juntos por sus hijos, Amancio y Magnolia.

María Eugenia "La China" Suárez se pronunció sobre las fiestas de fin de año y aseguró haber pasado una excelente Navidad junto a su familia, entre quienes se encontraba Benjamín Vicuña. La actriz habló de las exigencias sociales para este tipo de eventos y se mostró relajada al respecto.

"Hace no mucho entendí que se hace lo que se puede. Soy muy exigente y me angustiaba porque nunca llegaba a hacer todo. Quería que mis hijos estuvieran vestidos de blanco e impecables, yo maquillada y con vestido", comenzó su descargo la actriz de la película Los Padecientes en una de sus historias de Instagram. Y agregó: "También quería la mesa perfecta y poder cocinar lo que más le gustaba a cada invitado".

Suárez contó que sus hijos tenían ropa que no les combinada y que los pisos de su casa no estaban relucientes, pero destacó: "Hoy, a mis 30 años, puedo decir que pasé una Navidad hermosa, porque todos tenemos salud y mis hijos estaban felices. Sé que se dan cuenta que hago todo mi esfuerzo para que tengan una noche inolvidable. Y lo más importante, estar juntitos. Feliz Navidad".

Nicolás Cabré habló sobre La China Suárez como madre

El actor y su colega fueron padres por primera vez en 2013, de su hija Rufina. Al poco tiempo los artistas dejaron de estar en pareja pero siempre se mantuvieron unidos por el bienestar de la pequeña. "'La China' es la mejor madre que Rufi puede tener. Gracias a Dios, nunca tuvimos problemas. Nos llevamos súper bien. Recién estaba hablando con ella. Nuestras conversaciones son por Rufi. Nunca discutimos", comenzó su descargo el protagonista de tiras como Botineras, Son Amores y Los Únicos.

Cabré aseguró que a veces tienen distintos puntos de vista sobre la crianza de Rufina con Suárez, pero aclaró: "Hacemos un equipo. La prioridad siempre es Rufi y siempre lo fue. Nos apoyamos los dos". Y concluyó: "No solo somos la China y yo, es la familia. Yo puedo hablar con Marcela, su mamá. Es una familia. Me da mucha alegría y me llena de orgullo que sea así porque todo lo vive ella (Rufi). Entonces, ella ve a sus padres compañeros, somos un equipo y lo vamos a ser hasta el último día de nuestras vidas".