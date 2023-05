La Bomba Tucumana, en su peor momento: "Sensación de muerte"

La cantante habló del duro momento personal que está atravesando Karina "La Princesita" y se animó a exteriorizar su lucha contra las enfermedades de salud mental.

Gladys "La Bomba" Tucumana decidió no permanecer más en las sombras y hacer pública su lucha contra los ataques de pánico y la soledad, en medio del impacto mediático que está generando el difícil momento que atraviesa Karina "La Princesita". "Es una sensación de muerte", reconoció la cantante de La Pollera Amarilla al compartir su historia tras solidarizarse con su compañera artista.

En un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece), Gladys reveló su actual estado de salud estableciendo un paralelo con "La Princesita": “Yo estoy igual. La estoy pasando re mal, pensás que te vas a morir. No tengo muchas ganas de exteriorizarlo”. Además, "La Bomba" deslizó que está medicada y con tratamientos psicológico y psiquiátrica desde principios de año.

“Te agarran ataques de pánico, se me pasan millones de cosas por la cabeza, es una sensación de muerte. Estoy en tratamiento hace tres meses, de vuelta, porque no es la primera vez”, agregó la cantante tropical. Por otro lado, se animó a compartir el tratamiento que está siguiendo para frenar su sufrimiento: “Tengo unas gotitas para salir de los ataques de pánico que me dan. A veces estoy viajando en una gira, y no sé si subirme al avión o no. Yo le digo a mi doctora que no quiero tomar nada, pero lo mínimo es por ocho meses. Lo más recurrente es pensar cosas feas, se te va la memoria y pensás que te vas a caer muerto”.

Para cerrar con su duro testimonio, Gladys habló de la soledad a la que suelen enfrentarse los artistas durante las giras y no pudo evitar quebrarse en lágrimas: “Siempre hay soledad, porque tenemos que estar alejados de la familia. Es tan horrible, después del show, no hay nada”.

Gladys La Bomba Tucumana expuso a una figura de El Trece: "Me manda videos"

Gladys "La Bomba" Tucumana protagonizó un momento muy curioso en su visita a Bienvenidos a Bordo, programa conducido por Laurita Fernández. Durante la emisión del pasado martes 28 de marzo, la cantante expuso a una figura de El Trece con una sorpresiva revelación.

En uno de los tramos del programa, Laurita le consultó a la referenta de la cumbia: "¿Te puedo pedir algo? Un tema para Drago. Viste que Drago es medio ocultador, no nos cuenta su estado civil". Rápidamente, Gladys la interrumpió y le marcó: "Drago, ¿estás preparado? ¿Querés que cuente la verdad de todo? Esto no es joda...". Y luego lanzó: "Yo tengo videos de todo esto que estoy diciendo...".

"Es un montón, te pido que cantes nomás", la cruzó Drago. Entre risas, "La Bomba Tucumana" le aclaró a Laurita: "Me manda videos cantando. Me vive cantando cosas. Los tengo..., te juro". La conductora reaccionó y opinó al respecto sobre esta faceta del modelo: "Para mí es un cantante frustrado porque canta lindo".

Pese a las bromas, Gladys indicó que Hernán Drago "canta muy bien..., pero bueno..., que se haga cargo acá". Tras el elogio, el panelista de Bienvenidos a Bordo le hizo una propuesta: "Yo quiero que me haga devoluciones. Tenemos un tema pendiente juntos. Lo vamos a grabar algún día".