La bomba política del Turco Asís sobre Macri que dejó mudo a Novaresio: "Ya está"

Jorge Asís hizo una fuerte revelación acerca del futuro de Mauricio Macri en Juntos por el Cambio y sorprendió a Luis Novaresio en A24. El video del crudo testimonio del analista político.

Una vez más, Jorge Asís presentó un testimonio sumamente impactante. En una charla mano a mano que tuvo con Luis Novaresio, el analista político hizo un fuerte comentario sobre el futuro de Mauricio Macri en Juntos por el Cambio de cara a las elecciones presidenciales 2023. El testimonio dejó mudo al conductor y generó revuelo mediático.

A través de la pantalla de A24, "El Turco" Asís se refirió a los candidatos que tiene el macrismo para darle pelea al Frente de Todos en el 2023. "Larreta está consolidado con el crecimiento de una figura que es Macri. Y Macri es candidato a presidente, olvidate... Ya está y se preparan los macristas", aseguró, ante la atenta mirada de Novaresio, que quedó sumamente sorprendido.

Consciente de que en el macrismo habrá internas para las elecciones presidenciales, Asís advirtió que existen dos polos opuestos: "Rodríguez Larreta es el preferido por el establecimiento y Macri es el que entusiasma a las señoras de mi barrio, que están todas con Mauricio y que generó una atracción importante".

Luis Novaresio con Jorge Asís en A24

En tanto, señaló cómo se encuentran los diferentes bloques que conforman a Juntos por el Cambio: "Después hay instrumentos. Con la Coalición Cívica, a todos los muchachos del PRO que tuvieron una capacidad de ahorro importante, les diría que cuidaran la relación con Carrió y la gente de la Coalición Cívica porque están armados de una información inquietante, que yo no la lanzaría aunque la sospeche. Y acá tenés el gran fenómeno, que es la ambición protagónica de la UCR, que no es menor. 'Ya no somos nada más los aportadores de territorio, ahora vamos por la conducción. Ahora tenemos más gobernadores y mini gobernadores que el PRO".

El crecimiento de Jorge Macri en Juntos por el Cambio

Jorge Asís pidió que el público tenga en cuenta el crecimiento que tuvo Jorge Macri -intendente de Vicente López- a partir de su nombramiento como Ministro de Gobierno porteño: "Lo más importante que ocurre en la constelación maxikiosco (CABA) es la incorporación de Jorge 'Boga' Macri como ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires". "¿Para volver a su tierra prometida en Vicente López o para jugar en CABA?", le preguntó Luis Novaresio. Y el analista apolítico le marcó: "Él juega en tres tableros simultáneos. Este muchacho viene para afianzarse como posible jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El apellido Macri en la Ciudad de Buenos Aires, pesa. Lo más importante es la aparición de este muchacho, que para muchos es un enigma y un misterio... según mi información probablemente mala, tiene un acuerdo con Larreta y con Mauricio, que tiene una derivación de cuando él se bajó de la coalición anterior".

Mauricio Macri se perfila como candidato a las elecciones 2023.

Jorge Asís advirtió sobre el poder que tienen los medios en la Argentina

Ante la mirada de Luis Novaresio, Jorge Asís resaltó los medios de comunicación en la Argentina cuentan con muchísima influencia en la sociedad, pese a que muchos lo subestiman: "Los periodistas tienen que asumir la importancia que tienen. Los periodistas y los medios tienen que asumir que a veces son mucho más importantes que los políticos, cuando los políticos lo que más quieren estar en el lugar de los periodistas y cerca del los medios que se manejan. Esto de decir 'creen que la culpa es de los medios'... nadie piensa que los medios tienen la culpa, pero los medios tienen que asumir el poder que tienen".

Asimismo, "El Turco" dejó en claro que el Director Ejecutivo del Grupo Clarín Héctor Magnetto "es un hombre de poder". Y agregó: "Si hay algo que la Doctora hubiera querido es una cumbre y sentarse con Magnetto. Según mi información, probablemente mala, lo intentaron. Y no creo que sea posible. Pueden llegar a unas segundas o terceras líneas". Y subrayó que hay que debatir sobre el rol que tienen los medios en el país: "Lo que yo no quiero es caer en un lugar común de 'los periodistas tenemos la culpa'. Yo no creo que los periodistas tenemos la culpa. No podés tomar la reacción emocional equivocada de un tipo que no entiende de medios. Hay que tomar consciencia del valor que tienen los medios y del poder concreto y real que tienen los medios de comunicación.