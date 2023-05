La bizarra confesión íntima de José María Listorti: "Jugo loco"

El actor y humorista hizo una insólita declaración sobre su vida privada y descolocó a Fer Dente.

José María Listorti volvió a brindar una entrevista televisiva después de mucho tiempo y contó una insólita anécdota íntima que descolocó a los presentes. Fiel a su humor, el actor brindó detalles de esta situación y provocó la risa del conductor y los demás integrantes del programa.

El exconductor de Este es el Show fue como invitado a Noche al Dente, ciclo que lleva a cabo Fer Dente por América. Luego de hacer un recorrido por su carrera actoral e incluso presentar las canciones "de su vida", Listorti aceptó a jugar a "Las 10 al hilo", una dinámica de preguntas y respuestas que se suele hacer en este programa.

Fue en este marco que el conductor le leyó una pregunta con fines humorísticos y haciendo referencia a una de las frases icónicas del humorista. "¿Alguna vez después de tener sexo dijiste '¿te gustó o no te gustó?'", consultó Dente imitando el tono con el que Listorti suele decir esas palabras. Sin embargo, la respuesta del invitado descolocó: "No lo hice, pero tengo una peor".

Ante la insistencia del conductor, José María reveló entre risas. "Una vez, después de tener relaciones, la chica en cuestión me miró y me dijo 'me encantó tu jugo loco'", reveló entre risas y generó gran conmoción en el estudio.

Listorti se animó y contó lo peor de trabajar con Marcelo Tinelli: "No quedaba opción"

José María Listorti es uno de los humoristas argentinos más reconocidos de los últimos años y exintegrante de El Show de VideoMatch. Allí se desempeñó siendo figura fundamental del programa conducido por Marcelo Tinelli. Sin embargo, en las últimas horas reveló un detalle que muchos imaginaban sobre el día a día laboral con "El Cabezón".

En diálogo con Teleshow, José María Listorti confirmó que hubo momentos en los que se sintió incómodo aún en su cúspide como lo fue trabajar en VideoMatch. De todos modos, siente gratitud inmensa hacia Tinelli: "A Marcelo le debo todo, como otros muchos a los que apostó siendo desconocidos. Y eso no se olvida jamás”.

Sobre sus personajes, Listorti aseguró que no los mira en videos y confirmó cuál era el que "odiaba" interpretar. “Me pone muy nervioso. A la distancia, me incomoda ver cómo incomodo a otros. Odiaba hacer El jugo loco”, manifestó José María, y agregó: "Pero a una de las hijas de Marcelo (Tinelli) le divertía y no me quedaba mucha opción”. De este modo, quedó confirmado que estar bajo el mando del famoso conductor también traía estas consecuencias producto de las preferencias personales.