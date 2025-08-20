La "amante" de Demichelis rompió el silencio e incendió al ex DT de River: "Me tuve que callar"

La amante de Martín Demichelis rompió el silencio y no lo dejó para nada bien parado.

Martín Demichelis quedó envuelto en un escándalo mediático a más de un año de su partida de River Plate. Es que el exentrenador del "Millonario" volvió a ser noticia porque habló Tania, quien afirma haber sido la amante de él mientras estaba en pareja con Evangelina Anderson.

"La primera vez que empiezo a hablar con él no le pedí su prontuario. Si estaba separado, viviendo junto o teniendo problemas matrimoniales...", expresó Tania en diálogo con América TV. A su vez, agregó: "Yo no lo conocía. Cuando lo veo, sabía que llevábamos a River pero no sabía quién era. Un compañero mío me dijo 'cómo no lo vas a conocer'... Aunque te diga que está separado, ¿cuál es la seguridad de que lo estaba? Fue algo que surgió. Me importaba, pero no te da seguridad de que te diga que sí estaba separado. No fue algo adrede de mi lado. El que tiene que estar bajo la lupa es él, no yo".

Continuando con su relato, Tania aseguró que desde "el club" le pidieron que se tome vacaciones y no haga comentarios: "Salgo a contarlo porque salió mi nombre en todos lados y no tuve la posibilidad de decir 'no es tan así'. No me dejaron dar la versión. Me tuve que callar por un montón de motivos. No me dejó el club, ni él. Me obligaron a irme de vacaciones. Desde el club, el apaga incendio me dijo 'el rumor se está haciendo fuerte, te tenés que ir de vacaciones'".

Tania, la amante de Demichelis, aseguró: "Me gustó la piel, la química"

Manifestando que había "química" entre Martín Demichelis y ella, Tania expresó: "Es difícil conectar de la primera vez con alguien... Me gustó la piel, la química. Yo no lo salí a contar, salió el año pasado... No recae en mí la responsabilidad de lo que sentirán los hijos de Martín... No soy la primera".