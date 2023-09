L-Gante contó lo que todos suponían de Tinelli: "Me lo venían preguntando mucho"

L-Gante destrozó a Marcelo Tinelli tras haber sido liberado de la cárcel y contó un secreto a voces sobre Marcelo Tinelli. La inesperada confesión del artista de cumbia 420.

Elián Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, es un joven artista de 23 años que saltó a la fama con la movida musical de reggaetón maleante y RKT, pero en los últimos meses su carrera estuvo suspendida por haber estado preso desde principios de junio de 2023. A pocos días de haber sido liberado, el cantante de cumbia 420 brindó una entrevista y lapidó a Marcelo Tinelli con una confesión que despertó todo tipo de reacciones.

En diálogo con Crossover, el ciclo conducido por Julio Leiva en Vorterix, L-Gante habló de todo lo que vivió en la cárcel y lo que planea de cara hacia el futuro, como por ejemplo la puesta en marcha de un nuevo disco que craneó mientras estaba tras las rejas. En un momento de la entrevista, el joven habló de su relación con Marcelo Tinelli, ya que estuvieron muy unidos en el 2022 a tal punto de que el conductor lo contrató para ser jurado de Canta Conmigo Ahora, el reality show que condujo por El Trece.

"Me lo venían preguntando mucho y sí, te admito que estaba medio enojado. Yo entiendo de que capaz es una persona muy expuesta, también es una persona que da el ejemplo para algunos y cada acto es juzgado y criticado, pero también hay que comprender ambos lados ¿no?", lanzó L-Gante, desilusionado por que Tinelli nunca fue a visitarlo. Esta declaración se dio porque comenzó a hablar de las personas que estuvieron con él durante el tiempo que estuvo detenido.

"Yo sé que de mí hay gente que habla bien y gente que habla mal ¡Pero de Tinelli también! Y yo lo fui a bancar", sumó a su descargo. A pesar de esta actitud del conductor del Bailando 2023 que repudió sin tapujos, aclaró que no tendría problemas en mantener la relación. "Yo doy la cara, voy, lo saludo y le digo 'hijo de puta, te lo hice saber'", sentenció.

L-Gante habló de su paso por la cárcel: "Me ha servido este tiempo para fortalecerme"

"Estoy muy tranquilo. Agradecido con Diego Storto, mi maneger, la gente que me estuvo haciendo el aguante y tomándose con seriedad mi situación. Disfrutando, de que me ha servido mucho para gastar ese tiempo en pensar, en abrir la mente, fortalecerme", dijo en conferencia de prensa L-Gante. El cantante, de 23 años, salió de prisión el último viernes al cabo de cien días en la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI), de Quilmes, en el Conurbano bonaerense.

El compositor saltó a la fama por crear el género cumbia 420, convirtiéndose así en uno de los artistas más escuchados del país. Es por esto que la noticia de su detención generó una gran sorpresa entre sus fanáticos. El pasado 6 de junio de 2023, Elián Valenzuela fue detenido por los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas simples y tenencia de armas de fuego, tras haber metido presuntamente a un joven a punta de pistola dentro de su vehículo a la salida de un boliche. La noticia desató una fuerte polémica. El 8 de septiembre finalmente la Justicia lo liberó y el cantante reveló por estas horas cómo pasó sus días en la cárcel.

También, contó cómo fue su estadía en prisión: “Hubo muchos rumores”, señaló sobre las condiciones en las que estuvo detenido. “Estaba en forma como si fuera un preso normal. Estaba ahí, con otros detenidos, cada uno con su situación”, aseguró. “Es saber que estamos todos ahí, en la misma y somos todos humanos, personas. Me llevé bien, con respeto con todos. No tuve ninguna pelea, discusión, mala conducta, nada. Sólo me tomé la tranquilidad de que llegue el momento -cuando llegue- y volver a mi casa, recuperar el tiempo perdido sólo de mi hija, que es el momento, que es chiquita. Pasan dos semanas y ya aprendió un montón de cosas nuevas”, marcó.

Ante la consulta sobre el grupo de amigos que lo iba a visitar y que estuvo diariamente esperándolo, contó que fueron ellos quienes hicieron que no le faltara nada. "Estaban todos los días preguntando a qué hora me mandaban la comida y estaban viendo qué me podía faltar ahí", dijo y se manifestó agradecido tanto a ellos como a su abogado, Diego Storto.