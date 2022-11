Karina reveló el apriete que sufrió en el programa de Tinelli: "Te hacen la psicológica"

Karina La Princesita reveló que sufrió un apriete por parte de la producción de Showmatch para sumarse al programa. Qué le dijeron y cómo actuó.

Karina La Princesita se sumó a las recientes palabras de Carmen Barbieri sobre Showmatch y dejó durísimas declaraciones contra el ciclo que condujo Marcelo Tinelli por la pantalla de El Trece. "Te hacen la psicológica", aseguró la cantante tropical durante una entrevista en la que dejó en claro que no la pasó del todo bien en la competencia con la que Tinelli buscó volver a los realities de baile.

Desde hace ya un tiempo se volvió bastante usual pegarle a Marcelo Tinelli que, lejos de sus mejores años, no atraviesa el mejor presente laboral. Si bien logró acomodarse con números dignos en Canta Conmigo Ahora, lo cierto es que pierde cada noche en su batalla con Gran Hermano. En las últimas horas, quien se sumó a la moda de destrozar al conductor fue nada menos que Karina La Princesita, que se despachó durísima contra La Academia de Showmatch.

"Soy una persona de mucho código. A veces tengo que ser un poco más egoista. Decir 'a mi me conviene y prefiero hacer esto y si a vos te parece que soy una desagradecida por eso, arreglate'", explicó la cantante cuando Diego Leuco le recordó en su programa de Luzu TV una charla que habían tenido años atrás. Es que el conductor le remarcó que en aquella oportunidad, Karina estaba indecisa entre sumarse a La Academia o ser jurado de La Voz Argentina de Telefe, canal al que terminó llegando como investigadora en ¿Quién es la máscara?.

Pero la cantante reconoció que no le "sale" el ser más egoísta y plantear esas situaciones. "Y como me habían dado trabajo en pandemia, y medio viste que te tiran frases como 'che, no da porque nosotros te dimos...'. Te hacen la psicológica", siguió picante Karina, al tiempo que entonces decidió ir a La Academia de Showmatch. Para cerrar, la cantante disparó muy filosa: "¡No lo voy a volver a hacer! La próxima no lo voy a hacer, porque encima me terminé yendo arrepentida como diciendo 'para qué dije que sí, me quiero cortar las bolas'".

