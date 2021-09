Karina La Princesita vive una cruda realidad familiar: "Se quiere ir"

Karina La Princesita pasó por Implacables, contó la sorpresiva determinación que tomó su hija Sol para su futuro y qué está haciendo para ayudarla.

Karina La Princesita reveló la sorpresiva decisión que tomó Sol, la hija adolescente que tiene con Ezequiel Polaco Cwirkaluk. La cantante tropical pasó por Implacables, contó la cruda realidad que atraviesa con su familia y aseguró que está trabajando para ofrecerle a su hija la oportunidad de llevar a cabo la determinación que tomó de cara a su futuro inmediato.

En los últimos días, la hija de Karina La Princesita y el Polaco ayudó a su madre en el Super Duelo de La Academia de Showmatch. Heredando el talento de sus padres, Sol emocionó a Marcelo Tinelli y deslumbró a los presentes en el estudio de El Trece y a todos los espectadores al cantar mientras Karina bailaba, feliz por el apoyo tanto de su hija como de su madre, que se encontraba al costado de la pista. A pesar del momento emotivo que se generó en La Academia, Noelia Marzol triunfó sobre La Princesita por elección del jurado.

Después de esto y en diálogo con Implacables (El Nueve), Karina La Princesita contó la determinación que tomó su hija Sol, de cara a su futuro. "Ella sabe que termina la secundaria y se quiere ir a estudiar afuera", reveló la cantante tropical. En ese sentido, Karina explicó que apoya absolutamente el deseo de su hija, de quien sin dudas se siente muy orgullosa: "Parte de lo que yo trabajo es para que ella tenga con qué ir para cumplir sus sueños... ¡Claramente la apoyo!".

"Mi hija desde chiquita tiene las cosas bastante claras", terminó elogiando la decisión de Sol. Además de la determinación de su hija, Karina contó que todavía no están las condiciones dadas para que vuelva a brindar shows. "Está bueno tratar de empezar a mover un poco, tal vez no sirve tanto porque hay bandas como la mía, que para hacer un show tenemos mucho gasto de staff, de técnicos... La verdad es que no nos cierra directamente", aseguró la cantante sobre los motivos por los que aún no brindará conciertos.

Rocío Marengo acusó a Karina La Princesita de hacer trampa

Hace unos días, Rocío Marengo volvió a cruzar con todo a Karina La Princesita después de que la producción de La Academia decidiera que la cantante tropical reemplazara como jurado a Carolina Pampita Ardohain, que se ausentó por cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de su hija Blanca. De esta forma, La Princesita cumplió un doble rol de jurado y participante, algo que generó polémica y que tuvo a Marengo como representante de varios competidores que coincidían en su visión. "Lo hizo muy bien, pero me parece injusto para nosotros los participantes", aseguró la modelo.