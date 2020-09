En diálogo con Lizardo Ponce, Karina La Princesita reveló cuál es el secreto para los hombres que quieren conquistarla.

Mediante una charla íntima con el influencer y participante del Cantando 2020 (donde ella es una de las integrantes del jurado), la cantante de cumbia romántica aseguró que las personas no le escriben porque es "feíta".

"Para mí que no escriben, si no, yo vería. Igual, de repente cuando estás muy expuesto, recibís un montón de mensajes y no leés todos, debe pasar. Pero yo no los veo. Y aparte, a mí no se me acercan como para decirme ‘Che, vamos a tomar algo’. No, soy feíta", enfatizó La Princesita. Ante esta revelación, Lizardo Ponce le consultó a Karina si encontró algún mensaje de un seguidor chamuyando para lograr seducirla.

Karina, la artista que piensa que tiene "cara de forra"

"¿En toda la cuarentena no apareció un mensaje de alguien que te guste?", preguntó Lizardo Ponce. Acto seguido, La Princesita respondió sin filtros: "No, así chamuyando, no. Siempre ‘Eh, acá, escuchando tus canciones’, no más que eso. Yo pienso que mi cara aleja, ¿viste? Me tenés que conocer mucho para pensar que soy buena onda. Yo no sé si te pasó".

Tras esta respuesta, Karina prosiguió con su explicación sobre por qué cree que tiene "cara de forra" y genera distancia en las personas que creen que es muy difícil lograr generar empatía con La Princesita. De hecho, le dio consejos a quienes intentan acercarse a ella para lograr entablar un diálogo distendido.

El consejo de Karina para quienes buscan conquistarla

"Yo entiendo que, a mí, lo que me pasó en el colegio, y todo, hoy que lo pude hablar después, con la gente que por ahí me trataba mal y todo, mi cara es como de culo. Entonces, de repente vos decís ‘Esta es una forra’, porque tengo cara de forra, me parece. Pero no tengo la culpa de tener esta cara, realmente adentro mío pasa otra cosa. Yo soy re copada y me adapto a todo tipo de grupos. Me gusta salir, me gusta sociabilizar, pero mi cara no te lo demuestra. Entonces me tenés que charlar y conocerme", sentenció Karina La Princesita.

Yendo directamente hacia sus seguidores y personas que busquen acercarse a la cantante y jurado del Cantando 2020 para lograr acaparar su atención, Karina dio un tip muy directo que no pasó desapercibido entre la gente fanática de la artista: "Como a cualquiera, hablá".