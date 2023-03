Julieta de Gran Hermano no aguantó más y le dejó un mensaje a su novio por su supuesta infidelidad

Julieta Poggio se cansó de la incertidumbre y le mandó un mensaje en vivo a su novio, en plena gala de nominaciones en Gran Hermano.

Julieta Poggio le envió un mensaje a su novio, Lucca Bardelli, mientras estaba en vivo en plena gala de Gran Hermano 2022 (Telefe), en medio de los rumores de que le habría sido infiel.La bailarina está transitando unos días de mucha angustia dentro de la casa, especialmente después de los gritos provenientes del exterior que la alertaron sobre supuestas infidelidades por parte de su novio.

Julieta se quedó tan triste y pensativa desde entonces que no dudó en aprovechar su momento en vivo para decirle unas palabras a su pareja. Santiago del Moro les dio a los participantes algunos segundos para decir unas palabras en vivo, ahora que se acerca la gran final. Cuando fue el turno de Poggio, declaró: "Las placas se ponen difíciles, pero no quiero tirarme para abajo porque los sueños están para cumplirlos y mi sueño es la final. Sueño con eso, después de todo lo que pasamos y de toda la experiencia que me llevo". Por esta razón, le pidió al público que la apoyara más que nunca.

Por último, se mostró agradecida con sus seres queridos. "Le quiero decir muchísimas gracias a mi familia, a mi hermana, que vino unos días acá y la pasé hermosos con ella... Me dio mucha más tranquilidad con el afuera, porque eso te genera mucha ansiedad a veces", remarcó, en referencia a los rumores de infidelidad por parte de Lucca.

"Gracias a mi novio, que siempre me apoyó y no veo la hora de volver a verlo. A mi mamá, que siempre me tiró para adelante con lo que yo amaba, y a mis amigas”, concluyó. Bardelli, quien estaba entre la tribuna de Gran Hermano en ese preciso momento, escuchó sus palabras y más tarde conversó con Del Moro sobre las versiones de infidelidad.

Santiago del Moro acorraló al novio de Julieta con una pregunta en vivo: "¿Le fuiste infiel?"

Santiago del Moro aprovechó que Lucca estaba entre la tribuna, se le acercó y le hizo la pregunta que todos los televidentes quieren saber: si es verdad que le fue infiel a Julieta. "Escuchá, siguen pasando las semanas y te siguen nombrando. ¿Te da celos Marcos?", indagó el conductor, en referencia a los acercamientos que "El Primo" tuvo hacia la bailarina.

"No, no, es juego", respondió el joven. Acto seguido, Del Moro le hizo una pregunta al hueso: "¿Le fuiste infiel?". "No, no, son todas giladas. Yo la verdad no salí a decir mucho después porque ya era una atrás de otra y no tiene sentido", concluyó Bardelli. Por lo pronto, los fanáticos del reality deberán esperar a que Julieta salga de la casa para ver si la bailarina le cree y si elige separarse o continuar con su relación.