Sorpresa en el folklore por el imprevisto que vivió Jorge Rojas en pleno show en vivo

Jorge Rojas vivió un imprevisto en un show de Tucumán.

Jorge Rojas es un folklorista argentino que tiene décadas de trayectoria y por ese motivo tiene la capacidad de manejar situaciones fuera de lo previsto que surgen en sus shows en vivo. Eso mismo debió hacer hace horas, cuando él y su público se enfrentaron ante una circunstancia que no esperaban en pleno recital.

El intérprete de canciones como No Saber de Ti y El Secreto de Tu Vida se presentó en una ciudad tucumana ante una masiva cantidad de gente, que se presentó ante el escenario de Rojas ubicado al aire libre. En medio del show, un evento climático que no esperaban sorprendió al exmiembro de Los Nocheros y a su público, pero todos continuaron con la misma energía al compás de la propuesta del músico.

En las imágenes que compartió en sus redes sociales, se puede ver en un video grabado desde el escenario con un diluvio que caía sobre la gente que veía a Rojas. Asimismo, muchos se mostraron empapados bajo el agua, disfrutando del show de su ídolo. "Lunes, Tucumán. Con lluvia, hermoso", soltó el cantante.

El descargo de Jorge Rojas sobre su nuevo video

"Este material que armamos es para compartirles y que conozcan un poco más todo eso que hacemos, y que sentimos, para brindarles lo mejor de nosotros en estas noches tan especiales. Íntimamente. Principio y Destino, ya en YouTube. Vayan a verlo", continúa el mensaje de Rojas hacia sus fans. En la sección de comentarios, los seguidores del músico evidenciaron su alegría por este nuevo video a su disposición y escribieron mensajes como: "Pude ir el viernes 18/10 con mi mamá e hijo!!! Felices y de yapa me pude sacar la foto con vos" y "Me encantaron ambos shows. Disfrute muchísimo de ambos! Sos increíblemente sencillo como la gente q te rodea. Felicitaciones!!! Y que el destino vuelva a cruzarnos por el barrio de la boca como hace dos años".

Jorge Rojas y Los Nocheros.

La historia paranormal que vivieron Los Nocheros

"Todo comenzó a la tarde, llegamos y Kike se va a dormir, se va a descansar. En ese momento Los Nocheros todavía compartíamos piezas era; Mario Teruel y Jorge (Rojas); Kike y yo", describió el vocalista, antes de explicar el primer episodio paranormal. "Llego a la habitación y Kike estaba despierto y me dice 'Che negro, vos sabés que hay ruidos, sentí que me abrieron la puerta'", rememoró el cantante. Y agregó lo que pensó: "Son cosas que pasan, de casa viejas, dije yo".

Sin embargo, a la noche vivió lo más aterrador cuando se quedó solo: "Después de cantar, comemos, ellos (Kike, Jorge y Mario) se quedan tomando algo y me voy a dormir yo. Había dos camas paralelas, una daba a la pared y otra a la ventana, yo dormía para el lado de la ventana que daba para la calle y estaba yo solo en la habitación". "Me doy vuelta para el lado de la ventana y había una nenita parada", contó Rubén, mientras que todos los presentes gritaron con susto. El artista aclaró que no grito de miedo: "Simplemente me di vuelta, salí de la cama, me levanté y me senté. Cuando vinieron ellos, yo estaba sentado en la azotea".