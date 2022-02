Juariu, al borde del colapso en MasterChef Celebrity: "Tengo ganas de llorar"

Juariu se quebró de la angustia en MasterChef Celebrity tras un error que podría dejarla fuera de la competencia.

Juariu tuvo una noche muy complicada en MasterChef Celebrity desde que el primer momento en el que pisó el set. Fue tanto su desconsuelo y bronca por su mala suerte que terminó al borde del llanto y el conductor del reality, Santiago del Moro, tuvo que consolarla dándole un abrazo y algunas palabras de aliento.

Resulta que Juariu cometió un error muy grande al llegar al mercado de MasterChef: se olvidó de llevar la carne, el ingrediente estrella de su plato. Para resolverlo, lo único que pudo hacer fue usar una lata de garbanzos que tenía para reemplazarla por la carne, pero por supuesto, el plato no pudo sostenerse porque la consistencia de los garbanzos no es la misma que la de la carne.

“Juariu. Estás re caliente, ¿no?”, se acercó a preguntarle Del Moro. “Sí, estoy re caliente. Tengo ganas de llorar, pero no voy a llorar. Estoy tratando de hacer con garbanzos, pero no tengo carne, no sé por qué se me desarma”, respondió la influencer. Para calmarla, Del Moro empezó a hacer chistes de que uno de sus compañeros le había hecho “un trabajo de brujería para perjudicarla.

”Vos me decís brujería y yo la miro a la Guinzburg”, bromeó Juariu, en referencia a Malena Guinzburg. El conductor no supo cómo más consolarla y le dijo que, en su lugar, él no habría podido ser tan perseverante y se iría pero que no queda otra y que tenía que seguir. “Lo importante en la vida es quedarse, hay que bancarla. ¡No te me pongas triste!”, la alentó.

“En estos momentos empiezo a pensar en todo lo malo que me pasó para decir: ‘Bueno, esto no es nada’”, se dijo Juariu a sí misma intentando recomponerse. Del Moro le sugirió que pensara en alguien de su familia que le diera fuerzas en un momento así. “En la vida todos tenemos a alguien que nos pone bien. ¿En quién pensás?”, le sugirió. “En mi viejo”, contestó ella. “Bueno, pensá en él y que sea lo que Dios quiera”, cerró el conductor.

El plato final de Juariu en MasterChef y su devolución

Juariu iba a hacer su plato de cordero, pero terminó reemplazándola por coliflor con puré de arvejas y menta con un croute de perejil y pistacho, papas y salsa de reducción de aceto y miel con salsa de tomates, alcaparras y brotes. Si bien terminó pasando a la gala de eliminación, el jurado le dio algunas devoluciones aceptables.

“Empecé con la angustia, pero después pensé en que, si no me la sacaba, no iba a poder hacer nada”, le expresó Juariu al jurado. El que más la destrozó fue Germán Martitegui, quien le dijo: “Esto es como si estás en un restaurant, pedís cordero y te traen coliflor. Puede estar rico, feo, pero la sensación de desilusión es la misma”.

Por su parte, Damán Betular le dijo que era un plato muy extraño pero que le gustaba. “El puré tiene tanta menta.. es como pasta dental y una mascarilla after sun. Pero me gusta”, sentenció. “Tiene toda tu personalidad, el crumble de coliflor está rico y tiene burbujas de sabor, pero nada que ver con el original”, aportó Donato de Santis. Finalmente, Juariu será una de las candidatas para ser eliminadas en el próximo episodio.