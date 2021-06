Juana Viale se sacó la careta y se la agarró con Mirtha Legrand: "Lo aborrezco"

La nieta de la diva no pudo ocultar más su malestar por una práctica que realiza su abuela con habitualidad. ¿Qué fue lo que dijo Juana Viale sobre Mirtha Legrand?

Si bien son nieta y abuela, Juana Viale dista ideológicamente en muchos aspectos de Mirtha Legrand. Eso ha quedado claro el pasado fin de semana, en donde la actual conductora de los almuerzos y cenas de El Trece criticó sin filtros a su familiar en su propio programa. No hay que olvidar que, cuando lo peor de la pandemia pase, es posible que la diva regrese a su sillón habitual.

En el marco de una charla con Mario Negri y la candidata de Juntos por el Cambio Carolina Losada, Juana Viale atacó a su abuela Mirtha Legrand por el uso de los tapados de piel. "A mí me crispa la cabeza. No puedo entender que hoy en día, siglo XXI, en la actualidad que vivimos, usen pieles. Lo rechazo, y no me importa que me digan ‘tu abuela usa pieles’. Sí, y también aborrezco eso. No tiene nada que ver que sea mi abuela".

Sumándose a diferentes campañas de Greenpeace y siendo defensora de los derechos animales desde hace muchos años, Juana Viale dejó clara su postura. Y la misma dista de la de su abuela, quien en más de una ocasión apareció en público vistiendo prendas compuestas por pieles. Justamente, ese fue el motivo del reclamo de su nieta.

Juana Viale se la agarró con el Papa Francisco

Luego de la persecución política que le realizó a Gladys Florimonte en la mesa de Mirtha Legrand, Juana Viale parece tener ganas de seguir polemizando con diferentes personalidades destacadas. En este caso, cruzó al Papa Francisco con una ridícula crítica que se hizo viral en redes sociales.

Mediante Twitter, el Sumo Pontífice realizó un pedido para que los habitantes de Myanmar, donde se viven tiempos difíciles a nivel sociopolítico, sean resguardados. Y fue en ese momento donde Juana Viale aprovechó para responderle a Francisco pidiéndole que "actúe con el ejemplo".

“Junto con los obispos de Myanmar, suplico que se permitan corredores humanitarios y que las iglesias, pagodas, monasterios, mezquitas, templos, escuelas y hospitales sean lugares neutrales de refugio. ¡Que el Corazón de Cristo toque los corazones de todos llevando paz a Myanmar!", escribió el Papa Francisco, quien hace pocos días aseguró que la propiedad privada es un derecho secundario si de ser solidarios se trata.

Poniendo a disposición todas las instituciones religiosas que de él dependen, siendo consecuente con sus dichos, Juana Viale de igual modo le escribió en forma inesperada: “Señor, abra el Vaticano y todas las propiedades que la iglesia tiene para recibir a refugiados, además porque la propiedad privada es un derecho secundario... Actúe con el ejemplo”.