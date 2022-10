Juana Viale fue destrozada por un famoso: "No me gustan"

Juana Viale recibió una crítica fulminante por parte de un reconocido diseñador de moda.

El diseñador Claudio Cosano hizo una fuerte crítica sobre los looks que Juana Viale usa en los almuerzos de Mirtha Legrand. Al ser consultado sobre su opinión, el experto en moda no tuvo tapujos y dio su más sincera opinión.

Los vestuarios que usa la nieta de la conductora suelen generar bastante polémica entre los televidentes y también entre los profesionales de la moda. Ahora que Viale y Mirtha volvieron a la pantalla chica, Cosano hizo un seguimiento sobre cada uno de los looks que Juanita usó y dio su perspectiva.

"Yo lo que considero es que ella (Juana) es tan bella... Realmente tiene una belleza sublime. Yo las cargo a ellas y les digo que son la familia Real, Mirtha tiene una belleza increíble y Juana es bella, tiene una cara cinematográfica y todo lo que le pongas lo va a lucir porque ya tiene algo nato ella. Pero hay looks que no me gustan tanto", confesó el modisto.

Y agregó que a su parecer, Juana "podría dar un look más juvenil". "Pero bueno, respeto las decisiones de ella. Ella está enamorada de su diseñador y se lo hace notar porque le luce los vestidos. Por ejemplo, en el primer programa, que tenía un conjunto verde manzana, me desmayé y me encantó. Dije 'ay, va por este lado, me parece genial'", siguió Cosano.

Sin embargo, no opinó lo mismo con el look que Viale usó en el segundo programa. "No me gustó, pero bueno, el gusto es personal. Es lo mismo que cuando la gente me dice 'tu vestido es lindo' o 'es feo'. No, no me digas eso, decime si está bien o mal cosido, porque el gusto es personal, pero la prenda tiene que estar perfecta. Yo tampoco puedo pretender que mi ropa le guste a todo el mundo, no existe", concluyó.

Julia Mengolini fulminó a Juana Viale: "Tilinga y banal"

Juana Viale se convirtió en objeto de burla en las redes sociales por haberse cortado un mechón de cabello como símbolo de apoyo a las mujeres iraníes, quienes se manifestaron por la opresión que viven en su país. A pesar de que miles de actrices y figuras públicas de todo el mundo participaron de la campaña, fue criticada ferozmente por su gesto.

Julia Mengolini publicó un picante tweet en sus redes al respecto, justo cuando la conductora era tendencia en Twitter por haberse cortado el cabello en un video. En aquel clip, se puede ver a la conductora cortarse un mechón ínfimo de pelo. "Podés cortarte las puntas florecidas sin ser tan tilinga y banal. También podés probar con un baño de crema. Tal vez así te evites el papelón", publicó la conductora de Futurock,