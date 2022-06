Juana Repetto reveló por qué se comió la placenta de su hijo: "Somos mamíferos"

La celebridad habló sobre la maternidad y reflexionó acerca de los nutrientes de la placenta. Juana Repetto contó que ella y su esposo comieron de la estructura formada dentro de su útero.

Juana Repetto sorprendió al revelar por qué decidió comer su placenta tras parir a su segundo hijo. La hija de Nicolás Repetto y Reina Reech dio a conocer una inusual costumbre que tiene su esposo, Sebastián Graviotto.

La actriz contó que hizo cápsulas con su placenta y explicó los motivos: "Vos pensá que la placenta es lo que crea al bebé en su totalidad, o sea que nada tiene más power, más hierro, más vitaminas". Y agregó: "Ayuda con las pérdidas post parto, con la lactancia, con la depresión post parto, tiene un montón de beneficios. Los animales nacen y se la comen y nosotros somos fucking mamíferos".

En tanto, Repetto relató que utilizó lo que se sobró de placenta como abono para dos plantas, en diálogo con Andy Kusnetzoff por PH, Podemos Hablar. "Y Sebastián, a veces se levanta con resaca y se clava una (cápsula)", señaló, ante la tenta mirada del resto de los invitados.

"Sebastián una vez se tomó un buen vaso de mi leche, que la saqué y la tiré. O sea, la iba a tirar y se la tomó. Me dijo ‘no tiene gusto a nada’. Yo no la probé, me da asco total", añadió la celebridad, dejando atónitos a todos los presentes en el estudio de televisión.

Las palabras de Juana Repetto tras el nacimiento de su segundo hijo

La celebridad optó por dar a luz a Belisario mediante un parto respetado, acompañada por un equipo de profesionales. "Por nuestros derechos, por los suyos, por que cada mujer elija cómo y dónde parir. Por que seamos siempre acompañadas por equipos amorosos y respetuosos. De nuestros deseos, nuestros tiempos, los de ellos", comenzó su descargo Juana en el pie de foto de un posteo de Instagram, donde mostró el momento en que su hijo llegó al mundo.

"Porque los nacimientos respetados no sean para unos pocos y un privilegio sino un derecho. Por que la información correcta nos llegue a todos trayéndonos paz y seguridad a todas en lugar de miedos e incertidumbres", continuó la primogénita de Reina Reech. Y cerró: "Porque cada mujer y bebé tengan contacto piel con piel el tiempo que necesiten, porque a nadie sea intervenido de manera innecesaria. De que no nos quiten la posibilidad a ninguna mujer de traer al mundo a nuestros hijos de la manera en la que merecemos y elegimos siendo cuidados y acompañados de manera consciente y responsable".