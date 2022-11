Josefina Pouso hizo una impactante revelación íntima sobre Lionel Messi: "El bulto"

La periodista se refirió a los genitales del jugador de fútbol y sorprendió a todos. Josefina Pouso ponderó al capitán de la Selección Argentina.

Josefina Pouso y el equipo de Nosotros a la Mañana se refirieron a una lista que colocó a Lionel Messi entre los 10 jugadores más lindos del Mundial. Algunos miembros del panel cuestionaron la pertinencia del rosarino a ese ranking y la periodista no dudó en hacer una fuerte hipótesis al respecto.

"Es el mejor jugador del mundo, lo amamos los argentinos, ¿pero sabés qué pasa? Hay hombres que tal vez te llaman la atención por la linda mirada, porque son divertidos", comentó Sofía Zámolo como respuesta a Mariel Di Lenarda, quien aseguró que no considera a Messi dentro de los 10 jugadores más lindos del Mundial.

Pouso intervino en el debate y les preguntó a sus compañeros si sabían qué parte de su cuerpo le mira todo el mundo a Messi cuando sale a la cancha. "Dicen que todos le miran el bulto. Cuando sale a la cancha, a Messi le miran el bulto", soltó la panelista y así reavivó uno de los mitos relacionados al jugador en alusión al tamaño de sus genitales.

Tenso momento en Nosotros a la Mañana entre el "Pollo" Álvarez y Brian Buley

El actor de El Marginal acudió al ciclo de El Trece por las fuertes declaraciones que había dado en contra de Hasbulla, tras la visita del ruso a Argentina y su presentación en el teatro Gran Rex. Cuando todos en el panel se mostraron a favor suyo y en contra de Hasbulla, Álvarez también lo hizo y fue cruzado por Brian: "Vos no seas vendido, porque dijiste que tenías una foto con él. No te des vuelta como una tortilla". Luego, el conductor y el actor dejaron en claro que todo se trató de un paso de comedia ya que son amigos desde hace tiempo.

"Acá en Argentina está lleno de talento y así y todo… ¿Cómo carajo quieren manejar la economía con estas cosas? ¿Cómo quieren que el dólar no se vaya al carajo si hacen esta pelotudez? Con el talento que hay en el país. No me vengas con una pelotudez de traer a alguien a Argentina que no sabemos qué hace", pronunció Buley, enfurecido con el influencer oriundo de Rusia, en diálogo con Juan Etchegoyen. Y agregó: "Me sentí mal cuando lo vi acá en el país. Ojalá algún día se acuerden de los actores argentinos que muy pocos de ellos tienen trabajo. No es envidia muchachos, es indignación. Con la comida no se juega, yo pasé hambre, ese pibe nació en cuna de oro".