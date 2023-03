José María Listorti contó un secreto a voces sobre Marcelo Tinelli: "A mi no me divertía"

José María Listorti sorprendió a todos tras revelar varias situaciones vividas con Marcelo Tinelli cuando trabajaban juntos. Qué dijo el humorista y conductor.

José María Listorti habló a fondo sobre su vínculo con Marcelo Tinelli y recordó aquellos tiempos en los que trabajaban juntos en Videomatch. En este contexto, el humorista y conductor dejó un mensaje que sorprendió a más de uno por la revelación que hizo sobre lo que fue el éxito encabezado por el "Cabezón".

"No sentí vergüenza, tenía cosas que me gustaban más y me gustaban menos", expresó Listorti, quien brindó declaraciones a Infobae. Allí fue cuando expuso algunas internas que nadie sabía con Tinelli, ya que lo obligaba a llevar a cabo algunos segmentos de Videomatch en los que no estaba de acuerdo.

"El 'jugo loco' no me gustaba para nada hacerlo, y a Marcelo le encantaba. Creo que a una de las hijas le divertía, en ese momento eran chicas, pero a mi no me divertía hacerlo", confesó el exconductor de Super super, programa que se emitió por El Nueve. No solo eso, sino que se refirió a las clásicas cámaras ocultas que hoy en día todavía dan que hablar.

"Me pone nervioso, no me gusta, no las miro. Alguna cosa miro dos segunditos y lo saco enseguida", dijo. Al mismo tiempo, explicó por qué ya no le gusta ver las bromas que hacía años atrás, que en muchas oportunidades, han sido criticadas en las redes sociales por el hostigamiento que recibía la otra persona: "Me incomoda ver cómo incomodo al otro. Pero sé que era parte del juego y era lo que tenía que hacer, era la función. Incluso ahora si quiero hacer una cámara oculta digo 'era un chiste' enseguida porque no puedo".

En la última instancia de la entrevista, realizó un análisis de lo que es el humor actualmente, resaltando que "no tiene que tener límites". "Es una expresión artística, y si te ponés a analizar, es la única que tiene que tener límites. Y no está bueno. Un músico no tiene límites para escribir o componer una canción. Un autor o autora de una novela policial no tiene límites. Nosotros en el humor tenemos que tener límites", sostuvo.

José María Listorti se aleja de la televisión: qué desafío laboral enfrentará

Ángel de Brito reveló en LAM que José María Listorti se aleja de la televisión luego de su sorpresiva salida de Laflia, la productora de Marcelo Tinelli, a quien acompañó durante muchos años. De qué se trata el nuevo desafío laboral que pronto enfrentará el humorista y conductor tras el final de Super Super (El Nueve).

José María Listorti dejó hace ya varios meses la televisión, donde su última labor hasta el momento fue al frente de Super Super, un programa de juegos que no terminó de funcionar por la pantalla de El Nueve. Además, después de muchos años a su lado y conduciendo proyectos de Laflia, Listorti se alejó de Marcelo Tinelli, con quien comenzó su carrera en los medios hace ya varias décadas en Videomatch.

Pero en las últimas horas, Ángel de Brito reveló durante un enigmático de LAM que José María Listorti enfrenta un nuevo desafío laboral, alejado de la televisión. Es que además de que en febrero o marzo se verán las escenas que grabó para la segunda temporada de ATAV (Argentina, Tierra de Amor y Venganza) para El Trece, el conductor volverá al teatro: protagonizará la obra "Matilda, el musical" en el Gran Rex.

El conductor de LAM dio más detalles de la participación de Listorti en la popular obra musical: "Va a ser el padre de la obra. Fer Metilli su mujer y Laurita (Fernández) es la maestra en la obra". Si bien el presentador y humorista ya había hecho teatro en en el pasado en alguna temporada en Mar del Plata, será la primera vez que integre el elenco de un musical.