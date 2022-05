Jorge Rial le respondió a Ventura tras su acusación: "El gordo está loco"

El exconductor de Intrusos se cansó tras las críticas que su colega le hizo y fue tajante. Jorge Rial se expresó sobre Luis Ventura después del escándalo por los Martín Fierro.

Jorge Rial se expresó después de las declaraciones que Luis Ventura enunció en su contra en relación a sus supuestas conductas corruptas cuando conducía Gran Hermano. El exconductor de Intrusos fue lapidario con quien fue su compañero e íntimo amigo durante décadas.

El periodista Juan Abraham se expresó en su cuenta de Twitter tras haberle consultado a Jorge Rial cuál era su respuesta a Ventura, quien dijo que el conductor ponía a dedo a los finalistas de GH. "El gordo está loco, es mi ex despechada", habría enunciado el padre de Morena Rial.

"Lo quiero al boludo (por Ventura). Igual si la fuente de su info es la misma que dio por muerto a Cacho Fontana me inclinaría más por dudar", agregó el conductor de Argenzuela y chicaneó a su colega con un descuido que tuvo como profesional al dar una noticia sin chequearla con las fuentes indicadas.

Fuerte acusación de Luis Ventura a Dalma Maradona

Luis Ventura se mostró muy enojado con Dalma Maradona en A la Tarde y lanzó una grave denuncia al aire: "Dalma mintió cuando a mí me amenazaron de muerte, que me dijeron que iba a aparecer… Ella dijo que no tenía nada que ver y ella facilitó el teléfono. ¡No jodamos más!".

Karina Mazzocco y Guido Zaffora mostraron un poco de descreimiento ante lo relatado por Ventura y éste redobló la apuesta: "Disculpame, discúlpame, se habló de la socia de Claudia Villafañe y me llamó Claudia para pedirme disculpas porque yo no hice la denuncia que tenía que haber hecho por amenaza de muerte". Y concluyó: "La amiga de Dalma y la hija de la socia de Claudia Villafañe. ¡Es una de las tantas mentiras que he escuchado! Lo que digo es: no miren para otro lado, no se hagan las distraídas".