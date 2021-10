Jorge Lanata lanzó una crítica inesperada a Damián Betular de Bake Off: "Está hecho pelota"

El conductor de Lanata sin Filtro atacó al jurado de Bake Off Argentina y aseguró desconocerlo, aunque lo supere en el rating todos los domingos.

Damián Betular adquirió mucha popularidad desde la salida de Bake Off en plena pandemia y es, sin lugar a dudas, uno de los personajes más queridos de la televisión argentina. Su carisma y sus devoluciones se viralizaron en las redes sociales y creció su influencia dentro de los realitys de cocina, tanto en las dos ediciones de pastelería como en las dos de MasterChef Celebrity. Sin embargo, no todos tienen aprecio por él y así lo demostró Jorge Lanata.

Mientras el jurado de Bake Off 2021 se muestra enfocado en las grabaciones del reality de pastelería y la inminente llegada de MasterChef Celebrity 3, recibió un particular comentario que no estaba dentro de sus planes. Fiel a su estilo, el conductor y periodista fue ácido con una mención al reconocido pastelero.

Durante una de las emisiones de Lanata Sin Filtro, hubo un repaso de las revistas de la semana junto a Marina Calabró, parte del equipo del programa de Radio Mitre. Allí se cruzó con una imagen de Betular y consultó por él, lo que le dio el pie a la panelista de espectáculos a participar de la situación.

Jorge Lanata, despechado por perder todos los domingos con Bake Off.

"¡Siempre que se lo traigo a él, usted me dice ‘¿Y este quién es?’ Tiene una negación con este hombre", explicó risueña. Lanata volvió a la carga pero no terminó allí: “¡Ah! Es Damián Betular ¿Es el del macarons?”. La hermana de Iliana Calabró fue picante con sus palabras: “En la nota dice que tiene 38 años ¡Yo no lo quiero tirar abajo de un tren…pero parece más!”.

Lejos de perder su oportunidad, el conductor agregó: “¿38 tiene? ¡Está hecho pelota!”. Al parecer, no hay admiración por parte de Jorge, en especial después de más de un año de competencia directa con el ciclo de pastelería que lo derrota constantemente en la pantalla.

Cabe destacar que Bake Off 2021 protagoniza una gran pelea domingo a domingo con Periodismo para Todos, el ciclo que encabeza el periodista. La diferencia en las mediciones del rating son notables, en especial porque el reality de Telefe tiene sus galas de eliminación y miden de buena manera.

Damián Betular habló sobre la posibilidad de ser papá

Damián Betular se convirtió en una de las personalidades más queridas de los medios por su rol de pastelero y jurado en los realities MasterChef Celebrity y Bake Off. Recientemente, brindó una entrevista en la que habló sobre la paternidad y sentenció: "No me imagino papá. Nunca fue un deseo ni un proyecto".

"No me imagino papá. Nunca fue un deseo ni un proyecto. Tengo instinto paternal y me llevo re bien con los niños pero no me veo en el rol de papá. Cuando llego a grabar Bake Off y está Filipa, la hija de Paula Cháves y Pedro Alfonso, a los dos minutos la tengo a upa y nos reímos. Pero no es que vuelvo a mi casa y digo: “Ay, qué lindo tener un hijo”. No me pasa", sostuvo, sin dudarlo.