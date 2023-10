Jorge Lanata dijo lo que muchos piensan de Javier Milei: "Problemas de corrupción serios"

El periodista de El Trece fue lapidario con el candidato a presidente. Jorge Lanata habló sobre la posible asunción de Javier Milei.

Jorge Lanata es uno de los periodistas de política con más reconocimiento de argentina, gracias a sus años de trabajo en diferentes medios de comunicación. De esa manera, cada opinión del conductor de radio y TV tiene resonancia social y así se dio con una declaración del periodista sobre Javier Milei, el candidato a presidente por La Libertad Avanza.

El presentador de ciclos como Lanata sin Filtro y PPT, Periodismo Para Todos dialogó con Luis Novaresio en una entrevista para Infobae y allí dio a conocer un fuerte dato sobre el futuro de Milei. “No puede dinamitar el banco central sin pasar por el Congreso. Lo único que puede hacer es disolver el Congreso y eso es un Golpe de Estado. Y no lo veo”, comenzó su análisis el comunicador que atravesó un mal momento de salud hace un mes. Y rápidamente habló del posible espíritu corruptivo del candidato: "Milei va a tener, creo, con la gente que está algunos problemas de corrupción serios".

“Yo creo que (Milei) es demasiado temperamental para el poder. No come vidrio. Cuando tiene que peinarse y hablar bajito lo hace. Va a tener problemas si llega al poder”, continuó el periodista de El Trece. Y sumó: “Milei demuestra que la locura acerca al poder”. Lanata habló del espíritu megalómano del candidato con mayor cantidad de votos en las Elecciones PASO 2023 y fue crítico con el economista respecto a su posible presidencia.

La palabra de Jorge Lanata sobre su internación

Después de atravesar un grave estado de salud, Lanata volvió a su programa de El Trece y allí reveló cómo vivió ese proceso. "Les quería contar: tengo 63 años menos un mes. ¡Se me perdió un mes! Estuve ese tiempo en terapia intensiva, dos veces intubado y, realmente, de ese período no me acuerdo nada. O, mejor dicho, recuerdo sueños. En el tiempo de acá fuera significaron un mes, pero en realidad no lo sé, pudieron haber sido minutos o días. Mi cuerpo estaba acá pero mi cabeza no", comenzó el periodista.

"Después de ese mes volví, no voy a decir que estuve muerto porque no lo sé. Si sé que volví, tampoco sé de donde. Lo que tuve fue una infección en todo el cuerpo", agregó el comunicador en alusión a su experiencia mística en la internación. Y sumó: "El sábado me dieron el alta y el lunes estaba en la radio. Y lo primero que se me ocurrió decir fue una barbaridad ¡Dije garchen todo lo que puedan! ¡De la nada! ¡Perdón, yo quise decir fue que vivan todo lo que puedan!".

El diagnóstico que le dieron a Lanata fue un shock septicémico, es decir, una infección generalizada que puede tornarse grave en algunos casos. Ángel de Brito había hablado sobre la salud de Lanata durante su internación y soltó: "Lo que me cuentan puntualmente los médicos es que es una infección urinaria complicada, considerando todos los antecedentes de este paciente. Un paciente complejo para tratar por las múltiples patologías. Está internado en terapia intensiva".