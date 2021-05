Jorge Lafauci habló de ShowMatch y destrozó a Tinelli: "No ofrece cosas nuevas"

Una de las figuras históricas del Bailando por un Sueño cuestionó a Marcelo Tinelli y elogió a su competencia directa: MasterChef Celebrity. "Es él, él, él y todo es secundario", aseguró.

Jorge Lafauci fue uno de los primeros jurados que tuvo el Bailando por un Sueño, cuando se inauguró allá por el año 2006. Y el periodista, en las últimas horas, reapareció para hablar del mismo certamen que lo depositó en los principales debates mediáticos a finales de la década pasada y para destrozar el actual formato de ShowMatch y a su conductor: Marcelo Tinelli.

"Todas las críticas que recibió Tinelli fueron a partir de toda la gente que salió bailando el día de la apertura. Creo que él creía que iba a estar mejor en rating, pero lo que pasa es que MasterChef está en su mejor momento", expresó Lafauci en diálogo con Tercer Tiempo, programa radial emitido en AM 1220. A su vez, el ex jurado del certamen artístico aseguró que gran parte de la falta de resultados se debe a la no innovación por parte del dueño de LaFlia.

Con palabras contundentes, Lafauci aseguró: "Marcelo más allá de que yo lo admire, no ofrece cosas nuevas. Se basa demasiado en la presencia de él, tiene que estar todo el programa hablando, diciendo, repitiendo porque él no está seguro del producto si no está en cámara. Él apuesta a él, sale mucho él, no sé si soy claro. Es él, él, él y todo es secundario y no sé si eso basta".

Lafauci aseguró que ShowMatch le cambió la vida "para bien"

Hace algunos años, Lafauci aseguró en diálogo con La Nación: "A ver, todo tiene su pro y su contra. Me hicieron un personaje conocido, pero yo no estaba preparado para ser mediático. Eso me costó mucho. No me costó ir a los programas a hablar, lo que me costó asumir fue que cuando uno está en la televisión, te pueden querer o te pueden odiar. Es una versión muy relativa la que tiene la gente de vos".

"Yo supongo que (Tinelli) me convocó porque habíamos hecho unas cámaras sorpresa para ShowMatch con Yo amo a la TV, donde éramos cuatro periodistas y una invitada y pasaban cosas terribles. A ella le preguntaban cosas espantosas. Hicimos pocas, cinco o seis, qué sé yo, pero nunca salió al aire. Creo que por eso me convocó", agregó, aludiendo a los motivos por los que considera que fue nominado al primer jurado de la historia del Bailando por un Sueño que, por ese entonces, supo marcar grandes mediciones en cuanto al rating.