Jonatan Viale reveló los “problemas” con los que llega Milei a las elecciones

Jonatan Viale habló de cómo llega Milei a las elecciones.

Falta cada vez menos para que tomen lugar las elecciones legislativas de octubre. El domingo 26, los argentinos saldrán a las urnas para decidir a nuevos representantes en el Congreso, ya que se renuevan 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 que posee la de Senadores.

Para Javier Milei se trata de un momento clave en su gestión, más aún luego de la contundente derrota que supuso la anulación del veto a las leyes de emergencia tanto pediátrica como universitaria. Sin embargo, no está llegando de la mejor manera: al famoso 3% de Karina y su roce con aliados políticos, se sumó la escandalosa renuncia de José Luis Espert como primer candidato a diputado en Buenos Aires. Y el "show" que brindó en el Movistar Arena tampoco le sumó muchos porotos.

En ese contexto, muchos han sido los que han criticado el delicado momento de la máxima figura de La Libertad Avanza, incluidos algunos periodistas que en su momento lo supieron defender a capa y espada. Tal es el caso de Jony Viale, que en los últimos tiempos ha criticado con dureza al presidente.

¿Qué dijo Jonatan Viale sobre Milei y su llegada a las elecciones?

En su clásica editorial de TN, Jonatan Viale analizó el presente de Milei y su actual gestión: "¿Qué tenés hoy? Un gobierno con muchos problemas. Un gobierno débil, claramente. Un gobierno que no puede acumular dólare. Un gobierno sumamente dependiente de otros".

Sin embargo, ponderó que aún así "logró el swap, de 20.000 palos; compra de pesos del Tesoro Americano que no lo vi en mi perra vida; un incipiente tratado e libre comercio, nunca lo vi; aranceles cero, que en algún momento se van a anunciar; e inversiones privadas billonarias en dólares, las quiero ver".

"Es muy importante esto último, porque Argentina necesita dejar de depender de los gobiernos, ya sea Putin; China o Trump", enfatizó para concluir.