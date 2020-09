El periodista ultramacrista Jonatan Viale volvió a cruzar al Gobierno y a las medidas tomadas en las últimas semanas. Esta vez, durante su editorial en A24, recayó en el cepo al dólar y criticó las formas del oficialismo. "Me acuerdo cuando nos decían que somos pagadores seriales. Ahora, ellos son retadores seriales. Se la pasan retando a la gente, muchachos. Una vez más, la culpa la tiene la sociedad", comenzó.

El conductor ultramacrista expresó que durante la pandemia, el Gobierno se enojó con los runners, los comerciantes, los asados y los bares. "Ahora es lo mismo pero con el dólar. La culpa es de la gente que, según el Jefe de Gabinete, tiene una pulsión a ahorrar en dólares. 'Es una cuestión cultural', dijo. A ver ministro, con el mayor de los respetos, no es una cuestión cultural. No se puede hablar con tanta liviandad, el dólar no es un fetiche", disparó contra Santiago Cafiero.

Además, en relación al dólar, uno de los temas principales en la agenda de los medios detractores, Viale apuntó: "El argentino no compra porque le gusta el color verde o la carita de Benjamin Franklin. El que compra, porque puede, lo hace porque no confía en su propia moneda. Porque nunca, en los últimos 15 años, la inflación bajó del 30% por año". Y otra vez, le pegó al Jefe de Gabinete: "Una persona que te dice que la cuestión del dólar es cultural, o no entiende de economía o no quiere entender y busca confundirte. O es un ignorante o es un perverso".

A su vez, Viale destacó que "el que apuesta al dólar, gana" y que "las devaluaciones nos fueron empobreciendo", esa es la razón por la que la sociedad ahorra en dólares: "Por una cuestión de supervivencia". Además, otra vez recayendo en Cristina Fernández de Kirchner, agregó: "El gobierno de Alberto, para mí, comete el mismo error que el de Cristina: no entender a la gente y enojarse con ellos". También los acusó de, cada vez que ingresan a la Casa Rosada, sufrir el 'síndrome de Olivos' en relación a la falta de empatía.

Viale y su defensa a los medios opositores

Tras los cruces de Cafiero con dos conductores de TN y las declaraciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en relación al desempleo, Viale expresó que no deben de enojarse con los medios. "El problema es el mismo de siempre: están enojados con la realidad que es muy dura y se enojan con el periodismo, el que no es alcahuete y no hace propaganda. No pierdan más tiempo enojándose con el mensajero. Hagan algo, la gente los votó para solucionar los problemas y no para que le echen la culpa a los periodistas. Cada vez se parecen más al gobierno de Cristina, analizando las tapas de los diarios por cadena nacional", disparó.

Al mismo tiempo, el periodista macrista intentó hacer una autocrítica con respecto a su trabajo pero volvió a recaerle al oficialismo. "Nosotros pifiamos, tratamos de mejorar. Pero el problema de fondo es que muchos no se bancan la crítica. No tengamos miedo. Prefieren una sociedad, chata, uniforme, callada y unánime. ¿Qué pasa cuando no pueden doblegar al que piensa distinto? Agreden y se convierten en retadores seriales", sentenció.