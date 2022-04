Jey Mammón reveló cómo fueron sus últimas charlas con Rozín: "Voy a celebrar"

El humorista se expresó a pocas horas el lanzamiento de La Peña de Morfi con él como conductor. Jey Mammón se refirió a la importancia de este proyecto para su carrera y su vida.

Jey Mammón se expresó en los medios a horas del estreno de la nueva temporada de La Peña de Morfi con él como cabeza. El humorista habló sobre una charla que tuvo con Gerardo Rozín en su último tiempo de vida e hizo una especial revelación al respecto.

El comediante generó sorpresa al dar a conocer la postura que tomó en relación al intercambio que tuvo con el conductor de Telefe al ser consultado al respecto. "¿Habías tenido alguna charla con Gerardo sobre tu incorporación al programa?", enunció la periodista Mica Levitt de Ciudad Magazine.

"Hemos hablado muchas veces pero me voy a guardar lo que charlábamos. No es mala onda, pero prefiero guardármelo", respondió sin tapujos el exconductor de Los Mammones y de esa manera dejó en claro que los temas que trató junto con Rozín tuvieron una gran carga emotiva y personal. "Si bien no voy a contar las charlas, las voy a celebrar estando acá", concluyó el actor.

Jésica Cirio también se expresó en ese reportaje sobre el significado de volver a La Peña tras el fallecimiento de Gerardo Rozín. "Estoy feliz. Él es el creador de todo esto, de La Peña. Me abrió las puertas a mí, a la gente, para celebrar y admirar a estos artistas que vienen", enunció la modelo. Y agregó: "Este es el deseo de él, que La Peña siga. Siendo su amiga, sé que esto era de las cosas que más amaba".

Cómo será La Peña de Morfi con Jey Mammón a la cabeza

"La casa de la música vuelve a abrir sus puertas. Tengo piano en el estudio para tocar, van a venir amigos, música, los platos más ricos", comenzó Mammón en referencia a cómo será el primer programa de La Peña de Morfi que se emitirá el 1 de mayo por Telefe. "Vuelven los domingos más lindos con el espíritu de Gerardo", añadió el artista que comenzó su carrera en el teatro under.

El intérprete de Estelita también se refirió a lo que significa ser el conductor de este programa para él y soltó: "No creo en las casualidades, soy más de las cosas causales. No sé si esto tenía que ser pero está sucediendo y es un acompañamiento mutuo", en referencia a que busca ser el fiel compañero de los televidentes los domingos por la tarde y que ellos sean sus fieles compañeros también.