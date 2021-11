Jey Mammón quedó sin palabras con el accidente que sufrió Mercedes Morán: "Muy dolorida"

¡Muy fuerte! Mercedes Morán tuvo un accidente y dejó sin palabras a Jey Mammón. El video del testimonio de la reconocida actriz.

Anoche, Mercedes Morán visitó a Jey Mammón en el programa "Los Mammones" por América TV, donde brindó un testimonio sumamente fuerte sobre el increíble accidente que sufrió en plena actuación de una obra de teatro. La famosa actriz dejó sin palabras al conductor, quien se mostró sumamente preocupado y también sorprendido con el relato.

Todo comenzó a partir de una consulta que hizo Jey, en una de sus tradicionales preguntas que tienen que ver con las vivencias que tuvieron los invitados del programa. "¿Es cierto que por un apagón en plena función terminaste de cu... y caíste donde estaba el público? ¿Cómo fue eso?", le consultó. Y Morán respondió: "Sí, es cierto. Final de obra, había un apagón y en el apagón teníamos que colocarnos de una determinada posición en el escenario".

"Estaba marcado en color fosforescente. Cuando volvía la luz, cada uno estaba en sus marcas, sonaba un tango, nos encontrábamos y bailábamos. Era el fin del espectáculo. Era la función número 400, se dio el apagón, miré y la marca no estaba. No me preocupé y de pronto, ¡puf! Fue en la sala Pablo Picasso, que es alta. Caí arriba de un espectador", añadió la actriz, quien rápidamente se sonrojó.

Jey Mammón es conductor de "Los Mammones", un éxito de América TV.

Mercedes Morán dio detalles de cómo fue que se cayó arriba de una de las espectadoras que estaban en la primera fila de la obra: "Lo gracioso era que en ese momento yo me tenía que quitar algo y me quedaba con un tutú y con eso bailaba el tango. Siento que me caigo arriba del alguien. Escucho un 'uhh' y le dije: 'Tranquila señora, soy yo la actriz que se cayó'. Entonces, empecé a manotear el escenario, vuelve la luz y estaba de cu... a los espectadores. (Oscar) Martínez me miraba como diciendo: '¿Qué hacés ahí?'. Me levanté con el tobillo muy dolorido. Llegué al escenario, bailamos el tango y me dice: '¿Qué hacés que te caíste?'".

Sin embargo, la anécdota continuó y terminó de manera desopilante. Ante la atenta mirada de Jey Mammón, la artista contó que, tras haber finalizado la obra, la espectadora que miraba no aplaudió al elenco: "Terminó la obra y antes de salir a saludar, la vestidora ya estaba con el hielo porque el tobillo estaba hinchado y me dolía. Cuando salgo, veo una mujer que me miraba. Volvemos a salir para otro aplauso y le digo a la señora que me ayudaba: 'Qué mala onda la señora que cree que me caí a propósito'. Y me dice: '¿Viste que no aplaude?'. Y resulta que no tenía brazos. Era un torso así que ni siquiera pudo (aplaudir)".

Sin saber en dónde meterse, Jey se ocultó detrás de los apuntes que tiene para hacer el programa y luego reaccionó: "La paró de pecho, ja. Che, qué horror. Son esas anécdotas en las que uno dice: '¿Qué más puede salir mal?'".

Valeria Mazza se la pudrió a Jey Mammón: "Me parece una falta de respeto"

Invitada a Los Mammones (América TV) Valeria Mazza intimidó a Jey Mammón en un tenso momento durante la entrevista que el conductor que le hizo en el programa. "Me parece una falta de respeto total", remarcó Mammón, con nerviosismo, generando risas en el estudio de televisión.

Uno de los momentos más desopilantes de la noche fue cuando, en el ciclo, hacían un repaso de las tapas de revistas que hizo Valeria. “Estamos viendo rotar todas las tapas ¿Cuántas tapas hiciste más o menos?”, le consultó el famoso presentador. Ante esta pregunta que le hizo Jey Mammón, la modelo lanzó: “Más de 500, tengo muchas”. Luego de que en la pantalla pasen varias portadas de las revistas más importantes del mundo de la moda, Valeria quiso hacer una salvedad.

“Mirá, esa fue mi primera tapa para ´Cosmopolitan´ y resulta que era una revista muy sexy. Y bueno acá no había mucho para mostrar (se señala el pecho). Acá Jey (vuelve a señalarse el torso) Por qué me seguís mirando acá (se toca los ojos) y yo te estoy diciendo acá”, expresó Mazza. Ante la insistencia, Jey Mammón lanzó: “Es muy difícil que baje (la mirada)”.

Y sostuvo: “Además, por respeto. Me parece una falta de respeto total. A ver ‘’eh tenés razón Valeria´ ¿querés que te diga eso? La verdad que no hay nada”. Luego del incómodo momento que se vivió, Valeria Mazza remarcó el truco que hacía para que resaltasen sus pechos durante las sesiones de fotografías.. “Toda fajada para que lo poco que había salga para arriba”, indicó Mazza.