Jey Mammón le reveló a Georgina Barbarossa lo que todos esperaban: "Me lo dijo"

La conductora que reemplaza a Jey Mammón en La Peña de Morfi opinó si el animador debería volver a la televisión tras la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto y compartió la charla que mantuvo con el animador.

Jey Mammón volvió a la Argentina tras su estadía en España para salir del ojo mediático por la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto, que fueron judicializadas entre 2020 y 2021 (las mismas terminaron con el animador sobreseído por prescripción del delito). Georgina Barbarossa, quien lo está reemplazando en La Peña de Morfi (Telefe), opinó si su colega debería volver a los medios y también ventiló la charla que mantuvo.

Luego de la pancarta de un televidente de La Peña de Morfi que clamaba por la vuelta de Jey Mammón al programa, la actual reemplazante habló sobre el tenso episodio con LAM (América TV) y declaró: "Ese momento no fue incómodo para nada. Yo ni me enteré. Es el programa de Jey. Cuando fue todo su despelote, estaba en el cúspide de la ola. Este (La Peña de Morfi) es el programa de Jey y conduce como los dioses, lo hace fantásticamente bien, hace unas entrevistas increíbles y es un músico de la hostia, entonces es lógico que la gente lo extrañe".

Asimismo, Georgina dio detalles de la charla que tuvo con Mammón tras la denuncia: "Cuando me llamaron para reemplazarlo lo primero que hice fue llamar a Jey y decirle que le iba a cuidar el rancho. Yo hablé con Jey. Él me dijo que me agradecía". Y agregó: "Ahora hay que bancarlo y ver qué es lo que va a suceder, es un momento en el que está todo caliente. No es que me moleste, yo lo quiero a Jey pero no me gusta más hablar del tema. Creo que hay que dejar todo en stand by y Jey tiene que poder ordenarse y volver a tener su lugar, tiene que volver a trabajar de una u otra manera. Quizás ahora trabaje desde su casa, no sé como es el tema".

La reflexión de Georgina sobre el caso Jey Mammón

En otro momento del programa, Georgina Barbarossa se refirió a la situación de Jey Mammón tras la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto: "Yo creo que sí, Jey es una persona muy querida. Nosotros en el medio lo queremos mucho. No creo que Jey sea un violador, sí creo que se mandó un moco y salió con un chico más joven aunque también era otro paradigma". Y concluyó: "Si lo queremos, tenemos que dejarlo tranquilo para que vuelva a trabajar".