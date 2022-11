Jey Mammón cruzó a La Tora de Gran Hermano en vivo: "Me hago cargo"

El conductor de La Peña de Morfi entrevistó a la última expulsada de la casa de Gran Hermano y le compartió las críticas que había recibido en Twitter.

Lucila "La Tora" de Gran Hermano acudió a La Peña de Morfi y fue entrevistada por Jey Mammón, quien le hizo un picante comentario sobre su paso por la casa de Telefe. El conductor le hizo saber a la exconcursante del reality que no le gustó su participación en el reality.

"Acá te metiste a todo el mundo en contra. Hasta yo me puse en contra", soltó Mammón sobre sus preferencias ante los participantes de Gran Hermano. "La Tora" pareció no darle importancia a los dichos del humorista y entendió que se trata de un juego y no de cuestiones personales.

"Yo tuitié y me hago cargo. Estábamos todos twitteando. Es el juego. Yo después cuando salen quiero ser amigo de todos", concluyó Mammón para quitar la tensión que se había generado en el ambiente. La entrevista continuó sin problema alguna y, de hecho, Jey le confesó a Lucila que tiene ganas de salir a bailar con ella, a lo que ella respondió que estaría encantada.

El tweet que Jey Mammón había hecho en contra de "La Tora" rezaba: "Tora anda preparando las valijas, madre". De esa manera, el conductor de Telefe demostró ser uno de los tantos que lanzaron comentarios detractores hacia Lucila en las redes sociales durante su permanencia en la casa de Gran Hermano.

"Quiero saber quién te contó de mi tweet", soltó Mammón a modo de pregunta en medio de la entrevista con Lucila. "Flor, que está allá atrás, mi amiga", respondió ella. Cristian U, presente en el estudio de televisión, lanzó una humorada al respecto: "Buchona".

Lucila sobre su salida de Gran Hermano y sus ganas de volver

"Estoy tranquila, pero con ganas de revancha ya. Yo estoy acá por mi honestidad y por mis formas, que a veces choca. Prefiero ser así que ser careta. Quizá defender algunas posturas muy firmes molestó", contó "La Tora" en relación a los motivos de su salida de la casa de Gran Hermano. Y sumó: "Yo soy muy impulsiva, es mi forma de defenderme. Obviamente no me agarré a las piñas porque jamás lo haría ni afuera. Pienso que el próximo domingo se va Juliana por el juego sucio. Yo a ella la consideraba de mi grupo y por más de un mes no hablé mal de ella. Y ella si me quería afuera".