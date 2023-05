Jésica Cirio se cansó y dijo lo que todos esperaban del regreso de Jey Mammón a Telefe

Jésica Cirio decidió romper el silencio sobre la vuelta de Jey Mammón a Telefe. La conductora de La Peña de Morfi se mostró conmocionada tras lo sucedido con su colega y realizó un fuerte descargo.

Jésica Cirio hizo un fuerte descargo sobre la vuelta de Jey Mammón a Telefe, canal en el que todavía tiene contrato. La conductora de La Peña de Morfi se refirió a la situación que atraviesa su colega y realizó un análisis al respecto sobre cómo la afectó el caso.

Mientras el canal de las tres pelotitas todavía evalúa qué hacer con el conductor tras la denuncia por abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto, Cirio dialogó con Facundo Ventura, por Radio Zónicapor, y opinó sobre lo que debería hacer Telefe: "No lo sé. Es algo que tiene que ver la gente y él. Me siguen sorprendiendo estas cosas, uno nunca se deja de sorprender, pero estas situaciones te angustian, te sorprenden y te desconciertan".

Asimismo, Jésica se refirió a cómo reaccionó luego de conocer la denuncia contra Mammón: "Qué se yo, fue todo muy inesperado, muy triste". En tanto, marcó que en su momento charló con el presentador, aunque hoy en día no tiene diálogo: "Hablé en ese momento y ahora en este tiempo no volvimos a hablar".

Jey Mammón y Jésica Cirio formaron la dupla de conducción de La Peña de Morfi.

Lejos de querer profundizar demasiado en la denuncia contra Mammón, Cirio sostuvo que todo el equipo de La Peña de Morfi la pasó mal: "Me afectó por todo lo qué pasó, por el programa, por toda la gente de mi equipo con la que llevamos años en el programa. Por donde lo mires es una situación muy complicada",

Jey Mammón contó cómo es su relación con Jésica Cirio tras la denuncia de Lucas Benvenuto

El exconductor de ciclos como Los Mammones y Estelita en Casa fue escueto en sus respuestas a los periodistas que lo abordaron en la vía pública mientras subía a un auto para irse a comer con amigos. "Hablo con ella. Siempre, obvio, siempre, sí", respondió Mammón a una consulta por su vínculo con la co-conductora de La Peña de Morfi.

"Siempre. La tele es mi lugar, así que pronto volveremos", enunció Mammón a una pregunta sobre su regreso a la TV por parte de un periodista de la revista Paparazzi.

Jey Mammón tuvo una inesperada actitud en sus redes sociales en relación a un blooper ocurrido en La Peña: una de las personas del público que aparecen en pantalla a través de un Zoom puso ante la cámara un cartel que rezaba "Que vuelva Jey". El humorista recortó ese momento televisivo y lo compartió en su cuenta de Instagram, para demostrar que hay gente que pide por su regreso.

Jey Mammón aseguró que puede volver a Telefe

En un móvil del magazine Socios del Espectáculo (El Trece), Mammón habló de su futuro en los medios tras el impacto social que tuvo la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto, declarada prescripta por la Justicia, y anunció: "Seguramente voy a volver a la pantalla de Telefe y a la televisión. Porque, además, la tele es mi lugar de laburo. La tele, el teatro, la radio. Pero seguramente vuelva. Seguro".

"En este momento mi energía no está puesta en la vuelta a la televisión. Sino en contrarrestar una denuncia falsa, y contrarrestar a todas las personas que se hayan subido a esa mentira en la Justicia", agregó.

Sobre su posible vuelta a La Peña de Morfi, ciclo heredado por el fallecido Gerardo Rozín, Jey se mostró muy convencido al indicar: "Vengo de charlar con las autoridades del canal. Y fue una muy buena conversación. Tengo contrato con el canal hasta fin de año".

Sobre la decisión del "canal de la familia" de apartarlo del programa de los fines de semana, Mammón aseguró: "Respecto a Telefe no estoy pensando en nada que tenga que ver con lo legal". Por último, el animador indicó cuál será su paso a seguir en la Justicia y señaló: "Vamos a demostrar que hubo una relación consentida, con una persona que no tenía 14 años, y que no hubo violación".