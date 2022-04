Jesica Cirio recordó su última conversación con Gerardo Rozín: "La peleó hasta el último momento"

Jesica Cirio reveló detalles sobre sus últimos encuentros con Gerardo Rozín y el momento en el que le contó sobre su enfermedad.

La muerte de Gerardo Rozín generó una angustia muy grande en el mundo del espectáculo, especialmente porque solamente sus más cercanos estaban al tanto de la enfermedad que tenía. Jesica Cirio, quien trabajó con el conductor en La Peña de Morfi, recordó con mucho cariño algunas anécdotas personales que vivieron y cómo fue el momento en el que le confesó que estaba enfermo.

Aunque Rozín sabía que le quedaba poco tiempo de vida, eligió contárselo solamente a su familia y a unos pocos amigos. Entre sus compañeros de trabajo, muy pocos estaban al tanto de todo lo que estaba atravesando. Entre esas personas se encontraba Jesica, a quien el periodista le contó que estaba enfermo y que se estaba realizando un tratamiento.

En diálogo con Gente, la presentadora de televisión contó cómo fue la conversación en la que Rozín le habló sobre el tema. “Pudimos charlar mucho de su enfermedad, del tratamiento que hizo y puedo asegurarte que la peleó hasta el último momento. Fue un gran guerrero. Nunca dejó de hablar de sus proyectos y, es más, siento que ellos también lo mantenían vivo. Nunca se dio por vencido”, relató.

Y recordando el último contacto que tuvo con él, agregó: “Hablábamos por teléfono siempre y en diciembre lo vi por última vez, pero no me gusta decir que me despedí de él porque yo intenté mantener la esperanza de que lo peor no ocurriera hasta último momento. Lo que me genera un gran alivio es saber que pude expresarle todo lo que sentía por él, no me quedó nada pendiente. Ahora todos tenemos el compromiso de que La Peña de Morfi se convierta en el gran legado de Gerardo”.

Diego Topa reveló el secreto que tenía con Gerardo Rozín

Tras la muerte del periodista, Diego Topa contó que, antes de su fallecimiento, venían preparando un proyecto juntos: hacer un nuevo programa televisivo. “Me dijo que tenía ganas de hacer algo conmigo y que sabía que podíamos hacer algo juntos. Es un formato hermoso que armamos y vamos a seguir. 20 días antes de la muerte tuvimos un último zoom. 'Grabemos el tráiler, apurémonos', nos decía, estábamos con todo el presupuesto para grabarlo”, recordó.

Aunque todavía no saben a través de qué plataforma saldrá a la luz, Topa adelantó que “tenía que ver con los chicos, con la familia, con la música”. “Es un poquito de él. Me dejó esta responsabilidad y lo voy a hacer. Yo sé que desde algún lado donde esté va a impulsarlo, yo creo que él debe seguir trabajando, las cosas uno las hace en vida para que continúen”, reflexionó.