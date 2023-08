Javier Milei reveló su costado secreto y sorprendió a todos: "Me mando las pastillas y sigo"

Javier Milei hizo una confesión que dejó a todos mudos. Qué dijo el candidato por La Libertad Avanza.

Javier Milei es uno de los candidatos que continúa en carrera para las Elecciones 2023 de octubre, habiendo obtenido el 30% de los votos. Si bien se conocen varios detalles sobre su vida privada, llama la atención una confesión que realizó el propio economista en la que mencionó "pastillas" y "fastidio".

Hace un año, y consultado por el canal Doble Mérito (YouTube), Javier Milei fue consultado sobre la comida y respondió lo impensado. "¿Qué achura serías?", preguntaron los conductores. En ese momento, el candidato contestó: "No sé, para mí la comida es una cuestión meramente fisiológica. Es una forma de meter combustible. Si vos me decís un plato favorito, no sé. Es más, si vos me dieras una forma de alimentarme vía pastillas sin tener que estar comiendo... Me mando las pastillas y sigo. No me genera nada".

"El tiempo que me demanda un almuerzo me fastidia mucho", agregó Javier Milei, quien también reconoció que no le gusta jugar al truco y que no juega juegos de mesa porque prefiere "estudiar matemáticas". El candidato de La Libertad Avanza fue el más votado en términos individuales en las PASO 2023, seguido de Sergio Massa y con Patricia Bullrich en tercera ubicación.

Baby Etchecopar le consultó a Milei sobre su hermana y contestó lo que todos imaginaban

Baby Etchecopar tuvo un mano a mano con el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y el primer comentario que le hizo fue alusivo al supuesto enamoramiento de su hermana, Karina, a quien llama “la jefa” y recientemente dijo que es “un ser que no tiene maldad”. El dirigente liberal le esquivó al conductor y aprovechó para recordar que va a recortar el Estado y cerrar ministerios.

“Una periodista dijo que vos estabas enamorado de tu hermana, yo lo escuché y dije 'hasta ahí no'”, disparó Baby para disimular la pregunta que le quería hacer a Milei. Este fue el primer tópico que le planteó cuando se sentaron en la mesa de A24.

Ante esta pregunta, Milei se desvió del tema, como muchos imaginaban, y explicó su “posición desde el liberalismo”. Detalló que consiste en “el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad”.