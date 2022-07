Ivana Nadal reveló que le prohibieron ingresar a Estados Unidos: los motivos

La modelo se sinceró sobre la extraña razón por la que le revocaron la Visa para entrar a Estados Unidos. Ivana Nadal rompió en silencio en PH, Podemos Hablar.

Ivana Nadal contó el insólito motivo por el que no puede entrar a Estados Unidos tras la revocación de su Visa. La modelo y celebridad de redes dio a conocer cómo se enteró de esa información y afirmó que se debió a las fake news de varios medios.

"Te ibas a ir a vivir a Estados Unidos y después era como 'me bocharon la Visa porque dijeron que me iba a ir a vivir a Estados Unidos'. ¿Fue así?", enunció Andy Kusnetzoff en su programa de televisión, PH, Podemos Hablar, al que Nadal acudió junto con LizyTagliani, Bambi Moreno Charpentier, Momo y Facundo Conti. "No, fue así: yo me fui a pasar Año Nuevo a Estados Unidos. Fin del relato", respondió ella, tajante.

"Nunca me fui a vivir y cuando volví, estaba tomando mates en mi casa, y me llega un mail de la Embajada diciendo que me revocaban la Visa", continuó su descargo Ivana y agregó que no pudo comunicarse con ninguna de las oficinas de la Embajada estadounidense. Y recordó: "Tuve que ir personalmente como si fuese a sacar una Visa nueva, pagar todo otra vez. ¿Ustedes entienden que no había hecho nada, que estaba en mi casa tomando mates?".

Nadal contó que al llegar a la Embajada le revocaron la Visa y nunca le dijeron por qué. "Había un montón de noticias que decían que estaba viviendo en Miami y yo me había ido 10 días a un hotel. La noticia fue inventada. Ya ha pasado con otras personas de los medios que cuando sale una noticia así desde la Embajada, en vez de chequear dónde está esa persona, directamente te niegan la entrada al país", concluyó la celebridad.

El relato de Ivana Nadal sobre su relación con sus padres

Nadal contó que al poco de tiempo de haber nacido su mamá se alejó por problemas con las drogas, por lo que en ese momento su papá significó la figura más fuerte de su entorno. "Mi viejo laburaba 24 horas en su peluquería, al final me terminé un poco criando con mis abuelas en mis primeros años. Pero por ejemplo él siempre quería llegar y bañarme él, no quería perder esos momentos. Esto es contado porque claramente yo no me voy a acordar", contó.

"Al poco tiempo mi mamá apareció por suerte. Se corrió para protegernos y lo agradezco. Viví con mi mamá pero después volví a convivir con papá y estuvo con él hasta que me fui a vivir sola", cerró la modelo.