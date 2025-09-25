Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva.

La incertidumbre continúa en torno al estado de salud de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano 2022, a trece días del grave accidente de moto que sufrió en Moreno. Un movilero de Intrusos (América TV) transmitió en vivo desde la puerta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega el último parte médico y reveló que “todo sigue igual” y que el joven permanece en terapia intensiva.

“El Ministerio de Salud informó que está intubado y los médicos están esperando el momento para extubarlo, pero por ahora no. Están tratando de evitar una traqueotomía. Ayer habría tenido una descompensación a nivel pulmonar y los médicos tuvieron que hacer unas maniobras para estabilizarlo, lo lograron”, detalló el cronista del programa.

El problema principal son los pulmones, que “tienen que mejorar y empezar a funcionar por sus propios medios”. Además, el periodista confirmó que “no está necesitando drogas para la presión, pero sí una serie de antibióticos”. Respecto de las lesiones, señaló que “a nivel costillas han podido operarlo con buen éxito y sabemos que le extirparon el bazo”. El pronóstico de Thiago Medina sigue siendo “reservado, pero estable”, mientras familiares y amigos mantienen la esperanza de una pronta recuperación.

La cadena de oración por Thiago

Mañana, seguidores y amigos de Thiago Medina se reunirán en la puerta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, para realizar una nueva cadena de oración. El objetivo es acompañar con fe y apoyo a la familia en este difícil momento, mientras el joven continúa en terapia intensiva y bajo observación médica.