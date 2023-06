Internan de urgencia a una nueva "víctima" de Lotocki y tiene comprometido un pie: "Supura líquido"

En medio de la cobertura por la delicada internación que atraviesa la modelo Silvina Luna, dieron a conocer que otra de las mediáticas víctimas de Aníbal Lotocki tuvo que ser ingresado de urgencia a un hospital.

Los últimos días fueron de tristeza general en el mundo del espectáculo por el doloroso momento que atraviesa la modelo y actriz Silvina Luna, internada por una bacteria que afectó sus pulmones producto de la desestabilización en su cuerpo que generó la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki. Ahora, se dio a conocer que una nueva "víctima" conocida del polémico médico que aún hoy sigue en actividad tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital por una grave infección en un pie.

Quien fue ingresado de urgencia en una clínica médica por una infección grave en el pie fue el mediático Fran Mariano, quien saltó a la fama por ser el fan de Graciela Alfano. En diálogo telefónico con el periodista Rolando Graña en el noticiero vespertino de América TV, reveló cuál es su estado en el que se encuentra mientras se evalúa que procedimiento se llevará a cabo para curarlo. "La verdad es que no estoy mejor. Estoy padeciendo unos dolores terribles desde ayer. Fui a ver a mi médico esteticista, porque yo soy coqueto y lo seré siempre, para hacerme una limpieza facial no invasiva y cuando le mostré mi pie me dijo 'andá a la guardia porque eso no está bien'", reveló el joven.

"Cuando fui a la guardia me dijeron 'no te podés ir, te tenés que quedar internado y tenemos que darte antibióticos por vena y analgésicos. Es una infección muy compleja y supura líquido que no es humano, no se sabe que es. Los médicos no saben descifrar qué es: no es ni pus ni sangre", agregó.

Por otro lado, los periodistas del noticiero le preguntaron si pudo ver la reciente entrevista de Dominique Metzger y Nelson Castro a Lotocki y Fran Mariano sentenció: "Me cuesta hasta nombrarlo (...) No puedo pararme de los dolores que tengo, no puedo creer que una persona sea tan cínica, tan caradura y, sobre todo, perversa".

Nelson Castro se cruzó con Lotocki en vivo y le dijo lo que todos piensan de él: "Debo decirle"

Nelson Castro es uno de los conductores de Telenoche y en la noche del 28 de junio entrevistó al doctor Aníbal Lotocki, quien está en el ojo de la tormenta tras conocerse el preocupante estado de salud de Silvina Luna. En medio de las acusaciones contra el cirujano que fue condenado por la Justicia por mala praxis, fue el periodista quien lo cruzó con duras palabras.

“Doctor, debo decirle esto. Lo escuché con mucha atención, más allá de lo que defina la Justicia y por eso quisimos escucharlo todo este tiempo. Sí debo decir, ya como colega médico, que me impacta su falta de empatía con las víctimas. Me impacta”, lanzó Nelson Castro. Todo se dio a raíz de la versión de Aníbal Lotocki defendiéndose y hasta desligándose de lo que sucede con la salud de Silvina Luna luego de que le haya inyectado metacrilato en el año 2011.

Casi sin inmutarse, Aníbal Lotocki le respondió a Nelson Castro: “Yo, la verdad, no quiero faltarle el respeto a nadie. Tampoco quiero hacerme la víctima, porque nunca lo hice. A mí me impacta, sabe qué, los pacientes que hacen denuncias falsas como Pamela Sosa. Gente como Gabriela Trenchi que sigue paseándose por los programas diciendo que Aníbal Lotocki le puso una sustancia que ella no permitió cuando en el juicio se demostró que ella ya tenía los síntomas y le confesó a su neurólogo que se había puesto polimetil metacrilato y que por favor no le diga a su familia que no sabía nada. Ella dice que se enteró después”.

“Salen a mentir descaradamente en los programas. Usted dice ‘la falta de empatía’ y a mí me sorprende que los pacientes salgan a mentir en televisión para buscar un rédito. Tal vez quieren la empatía, pero no sé. Son puntos de vista, doctor”, le retrucó Nelson Castro. De este modo, se vivió un momento de máxima tensión en el aire de El Trece.