Interna feroz en el Bailando 2023: "No tiene códigos"

Una de las figuras del Bailando por un Sueño fue muy duro con uno de sus compañeros. El escándalo estalló en Desayuno Americano.

El Bailando por un Sueño siempre se caracterizó por lo escándalos y este Bailando 2023 no es la excepción. El programa conducido por Marcelo Tinelli quedó envuelto en polémicas desde antes de su gran debut y hay veces en los que las controversias llegan a otros de los ciclos de América TV. Ahora uno de sus figuras hizo durísimas declaraciones en contra de un compañero.

Todo comenzó con el conflicto entre Tomás Holder con su coach. El exparticipante de Gran Hermano se convirtió en una de los personajes claves de la competencia de baile, ayudado por el "vínculo" entre su madre y el conductor. Pero al igual que le pasó en GH, no es muy querido por sus compañeros.

Brian Sarmiento visitó Desayuno Americano y fue muy duro con el joven rosarino que saltó a la fama en TikTok. “Dijiste que Tomás Holder no tiene códigos. ¿Qué pasó con él?”, le preguntó Paulo Vilouta. Según explicó el exfutbolista, su comentario inició a raíz del conflicto que tuvo Tomás quien pidió echar a Davo Fredes.

“Yo no lo crucé ni nada pero no estoy de acuerdo. Nosotros como famosos tenemos que cuidar a la gente que está atrás. Tanto a la gente de maquillaje como a los de vestuario...”, remarcó Sarmiento sobre la actitud de su compañero. Luego, se puso a él como ejemplo: "Mirá, con Sol y Topi convivimos 5 horas al día. Los veo más que a toda mi familia y ya empiezan a ser como mi familia. A donde yo voy es que él no tiene códigos a la hora de tomar una decisión”.

Pero el cantante del hit Estamo Activo subió la apuesta: “Yo no sé la interna, puede que no se lleven bien o que no le guste cómo ensayan, pero eso se arregla puertas adentro”. Al escuchar su opinión, Carlos Monti le comentó: “El viene de un reality donde todo era muy individualista, vos tenés los códigos del fútbol”.

Pero ese punto de vista no fue suficiente para Brian. “No, pero no se justifica. No son sólo códigos del fútbol, son los míos. Son códigos para la vida. Imaginate que vas a una empresa y hay dos personas que se llevan mal y a uno lo echan porque no se llevan bien. Me pareció de malo lo que hizo”, sostuvo el exjugador de fútbol y concluyó: “Ojo, pueden cambiar de coach eh. Lo que pasa es que no me gustaron las formas. Ellos trabajan todo el día. Salen a las 7 de la mañana y vuelven a las 22 y económicamente no es que ganan mucho. Por eso, no podés jugar con el trabajo y el dinero de las personas”.

Holder dejó sin trabajo a integrante del Bailando y Tinelli explotó de furia

Marcelo Tinelli abrió el pasado martes el Bailando 2023 sin poder creer la noticia del despido del coach de Tomás Holder, a menos de un mes de trabajo en equipo. "Esto es tremendo", sentenció el conductor antes de confrontar al exparticipante de Gran Hermano.

"Me enteré por LAM que ya tenemos al primer eliminado del Bailando 2023 y es un coach. Esto es tremendo, arrancar así. Es el coach de Holder, que le pegaron un voleo en el traste y lo sacaron. Él me caía bien. Holder lo rajó", arremetió Tinelli. Acto seguido, fue hasta donde estaba Tomás y le pidió que explique las razones que lo llevaron a deshacerse de Davo, el coach seleccionado para enseñarle las coreografías.

En ese momento, la bailarina de Holder tomó la palabra y explicó: "Fue una situación bastante desagradable. No pudimos llegar a un acuerdo de equipo, estábamos a muy poco tiempo de bailar, no teníamos las coreografías". "El problema era él, no ustedes", indagó Tinelli, tratando de entender la raíz del conflicto.

"Sentimos que había muchas cosas que no estaban funcionando", agregó Holder. A los pocos segundos de explotada la polémica, se sumó el coach con una versión totalmente opuesta a la de la pareja: "Me bajé del auto y entré y justo escuché lo de las coreografías. Es mi forma de trabajar con famosos que no bailan, experimentar y ver que va sucediendo. Si yo traigo la coreografía montada puedo perder un día de tiempo con eso, porque tengo que ir examinando que es lo que sucede. Jamás llegué tarde, ellos dos llegaban tarde".

"Estuvo una semana con neumonía y después yo veía las historias y estaba en los boliches", siguió el coach, que según Tinelli es un artista chileno reconocido internacionalmente. "Mañana arrancamos con un coach nuevo", soltó Holder, haciéndose el desentendido con la situación.