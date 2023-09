Holder dejó sin trabajo a integrante del Bailando y Tinelli explotó de furia: "Lo rajó"

Marcelo Tinelli tuvo un picante careo con Tomás Holder tras enterarse que el ex Gran Hermano echó a su coach de baile a menos de un mes de haber comenzado a trabajar en equipo.

Marcelo Tinelli abrió la noche en el Bailando 2023 (América TV) sin poder creer la noticia del despido del coach de Tomás Holder, a menos de un mes de trabajo en equipo. "Esto es tremendo", sentenció el conductor antes de confrontar al exparticipante de Gran Hermano.

"Me enteré por LAM que ya tenemos al primer eliminado del Bailando 2023 y es un coach. Esto es tremendo, arrancar así. Es el coach de Holder, que le pegaron un voleo en el traste y lo sacaron. Él me caía bien. Holder lo rajó", arremetió Tinelli en la apertura del Bailando del martes 12 de septiembre. Acto seguido, fue hasta Holder y le pidió que explique las razones que lo llevaron a deshacerse de Davo, el coach seleccionado para enseñarle las coreografías.

Quien tomó la palabra fue la bailarina de Holder, que explicó: "Fue una situación bastante desagradable. No pudimos llegar a un acuerdo de equipo, estábamos a muy poco tiempo de bailar, no teníamos las coreografías". "El problema era él, no ustedes", indagó Tinelli, tratando de entender la raíz del conflicto.

"Sentimos que había muchas cosas que no estaban funcionando", agregó Holder. A los pocos segundos de explotada la polémica, se sumó el coach con una versión totalmente opuesta a la de la pareja: "Me bajé del auto y entré y justo escuché lo de las coreografías. Es mi forma de trabajar con famosos que no bailan, experimentar y ver que va sucediendo. Si yo traigo la coreografía montada puedo perder un día de tiempo con eso, porque tengo que ir examinando que es lo que sucede. Jamás llegué tarde, ellos dos llegaban tarde".

"Estuvo una semana con neumonía y después yo veía las historias y estaba en los boliches", siguió el coach, que según Tinelli es un artista chileno reconocido internacionalmente. "Mañana arrancamos con un coach nuevo", soltó Holder, haciéndose el desentendido con la situación.

Qué hará Tinelli con el coach despedido

"Este hombre se siente humillado", reaccionó Moria Casán del lado del coach antes de que Tinelli pronuncie qué sucederá con el futuro de Davo. "Lo que les voy a pedir a las jefas de coachs es que el señor no pierda el trabajo. Que se quede tranquila tu familia, vas a seguir trabajando", decidió el conductor priorizando a sus empleados.

"No soy de hacer esto porque nunca me manejé así, pero hoy, sorpresivamente de la nada, y sin previa advertencia, me llamaron de producción para comunicarme que estoy desvinculado de mi trabajo en el Bailando 2023 por pedido de Tomás Holder, ya que al parecer no le gustó la coreografía donde obtuvo un 5 de puntaje, como si dependiera absolutamente de mí la evaluación. Años de carrera en Chile y Argentina, donde trabajé mucho desde cero para construir lo que hoy soy, años formando bailarines y enseñándoles del amor por lo que hacemos y el respeto, que todo se logra trabajando duro y siendo buenas personas", había sentenciado el coach en un furioso descargo tras enterarse de su despido.