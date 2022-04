Interna en El Hotel de los Famosos: el complot para echar a un participante

Hace tiempo que el mediático y el exfutbolista tienen charlas recurrentes que apuntan directo a uno de los participantes.

El Hotel de los Famosos es uno de los realitys shows furor del momento. El contenido del programa no da respiro y entre otras cosas, se reflejó un complot muy evidente por parte de dos participantes contra uno que ingresó hace muy poco tiempo.

El damnificado en este caso es Locho Loccisano, quien ingresó una semana atrás en reemplazo de Rodrigo Noya, y el complot lo vienen realizando el exfutbolista de Racing, Maximiliano "Chanchi" Estévez, y el mediático Alex Caniggia. A ellos se les sumó el influencer Imanol Rodríguez, quien en una charla en horas de la madrugada, se sumó a los dichos de los participantes.

"El pibe este no sé si es boludo las 24 horas o boludo cuando hablamos", lanzó el "Chanchi" bajo la mirada grupal de Alex e Imanol, quien en broma le respondió: "No, para para dormir". "Ah ¿cuando duerme para? No sabía, pensé que seguía", siguió filoso el hijo del "Pájaro".

Ya desde que Locho entró al reality que lo tienen entre ceja y ceja, dado que lo subestimaban por ser nuevo y que era el apuntado para irse: "A este lo hacemos percha", había sentenciado Alex. Por su parte, en la reunión de estrategias llevada adelante esta madrugada el exfutbolista de Racing expresó: "Es muy nabo, boludo", mientras que Imanol asintió: "No es mal chabón, pero es nabo".

La cosa no terminó ahí, ya que Estévez enumeró en qué aspectos el recién ingresado a El Hotel de Los Famosos es lo que dicen ser: "Es torpe, no sabe nada de estrategia, lo ven en los juegos y no pasa nada. Tiene todos los números para ser elegido en el próximo", sostuvo.

La salud de Silvina Luna volvió a complicarse en El Hotel de los Famosos

La salud de Silvina Luna volvió a complicarse al aire de El Hotel de los Famosos. Luego de reincorporarse al reality show tras haber sido internada para estabilizar los niveles de su cuerpo, la mediática volvió a manifestar un malestar general en medio del programa. Rápidamente, Luna tomó cartas en el asunto.

Hasta el día de hoy Silvina Luna sufre las consecuencias de una mala praxis realizada por el cirujano plástico Anibal Lotocki, quien le hizo una cirugía estética que le dejó varios problemas de salud: sus riñones no funcionan bien y sus niveles de calcio suelen dispararse. Durante las primeras semanas de competencia, la exparticipante de Gran Hermano tuvo que abandonar el programa por un problema de salud. Al cabo de unos días regresó, pero en la emisión del jueves volvió a empeorar.

Una vez que regresó del hospital, contó que se había hecho análisis de sangre pero que aún no tenía los resultados. En ese entonces, su amiga Majo Martino le consultó cómo se sentía y ella fue totalmente sincera: "Me siento un poquito mareada. Por ahí me agarra un estrés que no me doy cuenta". Afortunadamente, al cabo de unas horas, Luna fue con los médicos del Hotel y le dijeron que "no tenía la presión alta" y que "podía hacer actividad física".