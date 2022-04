Insólita definición de Sabrina Rojas sobre Flor Vigna: "Con mis hijos es así"

La celebridad habló sobre la relación de la pareja de su exmarido con sus hijos. Sabrina Rojas y Luciano Castro se separaron hace más de un año y ya rehicieron sus vidas.

Sabrina Rojas se refirió a la dinámica de la famillia ensamblada que formó tras su separación de Luciano Castro. La actriz habló sobre el rol de Flor Vigna desde su incorporación a su círculo íntimo y cuál es la relación de la bailarina con sus hijos.

La madre de los hijos de Luciano Castro fue consultada por uno de los noteros de Socios del Espectáculo sobre cómo ve a Vigna como madraste de los niños. "Y bueno, ahora está haciendo un poco ese papel. Cuando está con mis hijos es así”, respondió la estrella de la obra teatral Desnudos.

"Es muy simple. Luciano iba con Flor (Vigna). Tuvimos un almuerzo, pero nunca lo hablamos. Después surgió la posibilidad de que Espe fuera y se encontraron allá", enunció la actriz sobre el supuesto conflicto de que se habló en los medios porque López llevó a los hijos de Castro y Rojas a un recital. Y cerró: "Luciano le estaba agradeciendo al Tucu que haya llevado a los nenes. Siempre lo ponen en el lugar de malo a Luciano, como que está retando a alguien. Él es vehemente". Rojas y Castro han demostrado llevar adelante un buen vínculo desde hicieron pública su separación, así como dejaron ver una buena adaptación tras ponerse nuevamente en pareja con sus actuales novios.

El descargo de Sabrina Rojas sobre cómo continúa su relación con la familia de Luciano Castro

"Al principio todo era raro porque la familia quería mucho a Luciano. A su mamá le sigo diciendo ‘mi suegra’, y a mis cuñadas lo mismo. Pero cuando vieron que los dos estábamos bien por nuestro lado, entendieron", enunció Sabrina Rojas en diálogo con Catalina Dlugi. Y agregó: "Es un tema los hijos. Me juré nunca más salir con alguien conocido y acá estoy. Me juré no tener más hijos, pero puede cambiar".

Rojas dejó en claro en ese mismo reportaje que no descartaba las posibilidades de convertirse en madre con "El Tucu" como pareja, aunque sí lo veía imposible en un futuro cercano. "Siempre digo que todavía quiero ser novia. Creo que esta vida nos estaba esperando al 'Tucu' y a mí", pronunció en el ciclo radial. Y concluyó: "'El Tucu' es una persona especial, es muy buen tipo. Mis hijos se llevan genial, porque él es medio como un profe de gimnasia. Como él no tiene hijos, tiene una energía distinta y los chicos están fascinados".