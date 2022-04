Inesperada advertencia de Andy Kusnetzoff a Mica Viciconte en PH: "Lo aclaro"

Andy Kusnetzoff le hizo un sorpresivo comentario a Mica Viciconte en PH Podemos Hablar, por Telefe. Qué le dijo el conductor a la famosa invitada.

PH Podemos Hablar volvió en Telefe en 2022 con el primer programa el sábado 9 de abril en el prime time y allí Andy Kusnetzoff sorprendió con un comentario inesperado a Micaela Viciconte, una de las famosas invitadas que hizo que el rating subiera en dicho canal.

La ex participante de Combate (El Nueve) fue al piso de la señal junto a Gonzalo Heredia, Luciano Castro, Belu Lucius y Abel Pintos. Como parte del intercambio habitual con los famosos, el conductor llamó la atención con sus palabras dirigidas a la participante de MasterChef Celebrity 3 (Telefe).

El sorpresivo comentario de Andy Kusnetzoff a Mica Viciconte en PH Podemos Hablar

Cuando iban pocos minutos del programa y estaban en plena introducción, el periodista, producctor y actor de 51 años se dirigió a Mica Viciconte. La consigna inicial fue "los que tuvieron un día de furia", por lo que Gonzalo Heredia se largó a hablar con una anécdota al respecto.

Apenas el actor terminó entre risas, Andy Kusnetzoff tomó la iniciativa y le habló a Mica. Teniendo en cuenta que está embarazada, el presentador hizo una advertencia para evitar que luego los televidentes y las redes sociales lo cuestionen. "Antes que nada, aclaro porque seguro me están puteando... ´¿Cómo no le ofrece una banqueta?´ y no sé qué... Le ofrecimos. Cuando ella quiera lo va a pedir", manifestó.

"Sí, sí, sí. Cuando lo necesite sí, pero por ahora estoy muy bien", agradeció Viciconte. "Ok. Agua o lo que sea, eh", le agregó el conductor, quien trató de resaltarlo para que el público sepa que desde la producción de PH hubo intenciones de asistir a la protagonista de la mejor manera.

Mica Viciconte explicó en PH por qué se enoja mucho

"Uno pone en Google 'Mica Viciconte enojada' y salen muchas opciones, videos, páginas...", dijo Andy. "Sí, sí, soy muy calentona. Trato de medir, pero a todos en algún momento se nos sale la cadena", coincidió ella. A la hora del repaso de algunos enojos en la tele, recordó: "Tuve varios, algunos fueron públicos, en Combate fue público... En una final me agarré con una competidora. Yo te pongo el cuerpo y te la hago sentir, ella era chiquita y yo dije 'bueno, si venís acá bancatela, sino andá a jugar a la rayuela'".

El agradecimiento de Andy Kusnetzoff a los invitados de PH en Instagram.

"Cuestión que le dan el punto a ella. No sé por qué, porque gané yo... Estaba re caliente", puntualizó sobre aquel momento. Y cerró: "Me saqué la camiseta al aire y dije ´me voy de acá, así no´. Y quilombo... Me fui. Vienen de atrás a llamarme, a decirme ´por favor, estamos al aire...´, y me fui. Cuando estás compitiendo, lo de los tibios no va".