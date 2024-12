Impacto en la televisión: Jorge Rial desembarca en El Trece muy pronto.

Jorge Rial está a punto de hacer su gran debut en El Trece y la noticia dejó sin palabras a todos sus seguidores. En las últimas horas, se supo que el reconocido conductor de televisión hará su entrada triunfal al reconocido canal de televisión y todos sus fanáticos podrán verlo por la pantalla chica muy pronto. Este suceso ocurrirá este sábado 7 de diciembre a las 23.15.

Resulta que Rial estará presentando un episodio en el ciclo La Divina Noche de Dante, el exitoso ciclo conducido por Dante Gebel en el canal. En esta oportunidad, el exconductor de Intrusos tendrá su propio capítulo. El programa es un late night internacional que recibe a diferentes figuras de la farándula, cultura, arte y deporte, de Argentina y de otros países del mundo.

Además, lo novedoso es que no se graba en el país sino en los estudios Rivera Arena de Hollywood, con equipos de alta tecnología. El ciclo está producido por Mario Pergolini y una espectacular puesta en escena. Se podrá ver por la pantalla de El Trece este sábado 7 de diciembre a las 23.15.

Jorge Rial contó toda la verdad de su salida de América TV: "El fracaso más grande"

Jorge Rial se fue de América TV en el 2021 en medio de un escándalo con Daniel Vila, con denuncias en la Justicia incluidas, luego de más de 20 años al frente de Intrusos. En medio de las celebraciones por los tres años de Argenzuela en Radio 10 y dos años en C5N, el conductor contó toda la verdad sobre su comentada desvinculación y cuál era su intención laboral en aquel momento.

Después de dos décadas como conductor y cara de Intrusos, Jorge Rial asumió el desafío en 2021 de presentar TV Nostra, un programa nocturno de política, actualidad y espectáculos. Pero al ciclo no le fue nada bien en materia de rating, lo que terminó por catapultar al periodista de la señal de la que supo ser una de las máximas figuras. Lejos de irse en calma, Rial y Daniel Vila pasaron los siguientes meses cruzándose mediáticamente y en la Justicia.

"Yo me estaba yendo del país, no es mentira. Tenía el pasaje comprado para irme del país un tiempo largo después del fracaso más grande", comenzó contando Rial en el marco de la celebración por los tres años de Argenzuela en Radio 10. En ese sentido, agregó: "No era solamente un programa que no funcionaba, era la pandemia, era un problema de salud y fue una explosión que me voló la cabeza".

Luego de años de cruces con Vila y América, Rial reconoció que se equivocó y eligió no echarle la culpa "a la gente, al gerente o la producción": "Fue un error estratégico mío, yo soy un hombre de la tarde, la gente me quiere ver a la tarde". "Me afectó mucho, me llamó el director y me termina convenciendo. Este medio cuando te coloca en un lugar difícil, no te podés mover de ahí, el medio es muy cruel en ese sentido y muy generoso con el éxito", siguió reflexionando.