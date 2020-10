Doloroso: Iliana relató el traumático abuso sexual que sufrió a los cinco años.

Iliana Calabró fue una de las invitadas al ciclo PH Podemos Hablar (Telefe) ya que será una de las 16 concursantes de Masterchef Celebrity, reality que arranca hoy a las 22.30 por esa pantalla. Pese a la emoción por sumarse a este nuevo proyecto, la actriz se animó a revelar que fue víctima de abuso sexual a los cinco años. "Cuando me bajó la ficha ya era una mujer grande", admitió.

En diálogo con Andy Kusnetzoff, Iliana contó que el traumático episodio ocurrió en un ascensor. "Cuando era muy chiquita iba en el ascensor, recuerdo patente mi vestidito amarillito, y me encontré ahí con un señor que trabajaba en la librería cerca de mi casa, era el librero. Me empezó a tocar. Yo era muy chica, tenía 5 años, como mucho. No era una nena como las de ahora, con información", indicó.

"Él me mostró el miembro y me salpicó y todo. ¡Fue horrible! Llegué llorando a mi casa y no entendía qué había pasado. Muchos años después lo pude elaborar. No era consciente de que había sido acosada, abusada. Lo trabajé en terapia", compartió en el programa ante la atenta escucha del resto de los invitados.

Rápidamente, Georgina Barbarrosa aprovechó para consultarle: "¿No le contaste a tu mamá?". Sobre esto, Iliana confesó: "Cuando me bajó la ficha yo ya era una mujer grande, estaba casada, tenía hijos. Todos esos años lo tuve escondido en un rincón".

Si sufrís violencia de género llamá al 144 cualquier día, las 24 horas.

Masterchef Celebrity: todo lo que tenés que saber antes del gran estreno

Luego del éxito alcanzado en Bake Off, Telefe se puso como objetivo llevar adelante, en el corto plazo, un nuevo programa vinculado a la gastronomía. Por eso, los productores trabajaron rápidamente y lograron plasmar una idea que, a priori, tendrá muchísimo rating en la televisión argentina. Se trata de Masterchef Celebrity, que contará con la participación de diferentes famosos.

El programa de televisión comenzará este lunes 5 de octubre y contará con la conducción del experimentado Santiago del Moro. Asimismo, los chefs que se encargarán de evaluar cada prueba y desafío de los participantes serán Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Los protagonistas que se someterán a diferentes desafíos serán Moldavsky, Federico Bal, El Polaco, Iliana Calabró, Claudia Villafañe, El Turco García, Analía Franchín, Boy Olmi, Patricia Sosa, Mono de Kapanga, Victoria Xipolitakis, Ignacio Sureda, Sofía Pachano, Belu Lucius, Leticia Siciliani y Rocío Marengo.

El reality comenzará este lunes 5 de octubre. El mismo saldrá de lunes a jueves, a partir de las 22.30 horas. En tanto, los domingos comenzará a las 22. El programa se podrá ver a través de la pantalla de Telefe.