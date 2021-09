Humillante revelación de Ángel de Brito sobre Viviana Canosa: "Tiene miedo"

¡Destructivo descargo! Ángel de Brito dejó muy mal parada a Viviana Canosa al realizar una cruda revelación sobre la conductora.

Viviana Canosa ha sido noticia en los últimos días por las complicaciones personales que ha estado sufriendo. En medio de los rumores sobre su ausencia al frente del programa que conduce en A24, Ángel de Brito prendió el ventilador y la humilló con un impactante testimonio sobre las peleas que tuvo, en el trabajo, por la pantalla de El Trece.

En una entrevista que le concedió a "El Espectador", programa de radio de CNN, De Brito contó cómo fue su reencuentro con Canosa en "Soñanado por Bailar" luego de que la conductora lo despidiera de otro ciclo: "El ciclo lo iba a conducir Solita Silveyra. Yo arreglé y dije 'sí, me encanta todo el equipo, es genial'. Pero un día me llaman y me dicen 'Mirá, Solita se cayó y lo va a conducir Viviana Canosa'. Y resaltó: "¡Canosa, que me había echado, no sé, hacía un año, y con la que nunca más habíamos hablado! Imaginate".

Pese a que compartieron un buen tiempo de trabajo, De Brito indicó que no tenía ningún tipo de diálogo con la verborrágica conductora: "Hicimos cuatro o cinco meses de éxito, porque el programa anduvo brutal, y nunca nos dirigimos la palabra. Ella intentaba e intentaba porque tenía cola de paja, pero no lo logró".

Ángel de Brito recordó una vieja pelea con Viviana Canosa.

Tiempo después de lo sucedido, el presentador de LAM y jurado de ShowMatch señaló que Viviana Canosa jamás aceptó asistir como invitada al programa que conduce en El Trece: "Me encantaría, pero nunca se animó Viviana a venir a LAM en estos seis años. No se de qué tiene miedo, justo ella que dice 'Basta de miedo', pero algo le pasa".

Con un tono picante, De Brito remarcó que intentará que Canosa asista a Los Ángeles de La Mañana, aunque estima que será complicado que suceda: "Mmmmm, no sé... Lo vamos a intentar. Alguna temporada se dará".

Cómo es la salud de Viviana Canosa

Ante los rumores de que se había contagiado de coronavirus y luego retomado sus actividades en el canal, Viviana Canosa disparó contra sus críticos en Twitter y aclaró qué le sucedió. "Estoy en reposo! Voy a mostrar mis estudios y recetas médicas! Muchisimas gracias", escribió Canosa en una publicación en la que también compartió el resultado negativo del test de Covid-19.

En otra publicación, la verborrágica conductora mostró dos recetas firmadas por el Dr Adrián Carlos Di Sanzo que demuestran que el cuadro de salud que hizo que se ausentara de su programa no tiene que ver con el coronavirus. "¡Muchas gracias y por favor no inventen!", reclamó Viviana Canosa en ese mismo tuit, apuntando claramente a quienes especularon con que se había contagiado de Covid-19.