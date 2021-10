Horacio Pagani, al borde de las piñas en TyC Sports con un periodista

Horacio Pagani protagonizó un verdadero papelón en TyC Sports y estuvo al borde de agarrarse a trompadas con el periodista Juan Pablo Marrón. El video y qué fue lo que pasó.

Horacio Pagani tuvo una picantísima pelea con Juan Pablo Marrón en las últimas horas. El periodista se cruzó feo con su colega de TyC Sports y la situación tuvo gritos, insultos y todo quedó al borde de las piñas. Creer o reventar, los propios compañeros del estudio debieron levantarse de sus asientos para frenar al hombre fanático de Juan Román Riquelme. Sin embargo, no pudo salir del papelón y el video se viralizó rápidamente en las redes sociales.

En medio de un debate del Superclásico, que terminó en triunfo por 2-1 de River ante Boca, Marrón estaba brindando información acerca de la cantidad de muertos por coronavirus que hubo el pasado domingo 3 de octubre, según los registro del Ministerio de Salud de la Nación. "De mayo de 2020 a la actualidad, es el día con menos muertes en la Argentina. Hubo 6 muertes. Es la cifra más baja de todos los domingos", resaltó.

Pagani intentó arrinconar a su compañero y le consultó: "¿Seguiste el proceso? "¿Vos viste que todos los domingos dan una cifra diferente?". Y apuntó: "Porque pareciera que sos de Salud Pública". Aun así, Marrón no se achicó y le marcó le retrucó: "Lo mismo puedo decir de vos. Pareciera que sos de Salud Pública".

Horacio Pagani ya estaba molesto por la respuesta que le había dado Juan Pablo Marrón. Por eso, y tratando de sacar chapa por su experiencia en el periodismo, le manifestó: "Por ahí leí un poquitito más". Y una vez más, su colega le marcó la cancha: "No lo sabés, no me subestimes, no tenés idea de lo que leí yo". "Bueno, entonces decime a ver...", expresó el también periodista de Bendita TV. Y el joven panelista le dijo: "No, no estoy rindiendo exámen. Yo ya lo rendí en su momento". Finalmente, todo terminó en escándalo por la pantalla de TyC Sports...

Pagani: "Hablame de la Delta, dijiste que no hay Delta en la Argentina. Mirá lo que dijo este muchacho... dijo que no hay Delta en la Argentina

Marrón: "No dije eso, estás inventando. Yo no dije eso. Estás inventando algo, ya es un nivel de locura...".

Pagani: "¿Pero qué dijiste la re p... madre? ¿Qué me dijiste? Decime".

Marrón: "Dije que hubo 6 muertos...".

Pagani: "No, no, antes... ¿qué me dijiste antes cuando me hablaste bajito?".

Marrón: "Yo no te hablé bajito".

Pagani: "Cuando te dije que venía ahora la Delta, ¿qué dijiste?"

Marrón: "En ningún momento dije eso".

Pagani: "Es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza. Porque no te hablé, hijo de p... en serio te digo, no...".