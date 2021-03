En Polémica en el Bar se vivió un momento de real tensión entre Flavio Azzaro y Horacio Cabak. Analizando el cruce de Coco Sily con el diputado macrista Fernando Iglesias, el periodista deportivo avaló que una persona pueda llegar a molestarse al punto de querer agredir físicamente a quien lo provoca. Por su parte, el ex modelo se mostró en las antípodas de este pensamiento. Y allí llegó el conflicto.

"¿Vos avalás la violencia y amenazás con cagar a trompadas a un tipo?", le consultó Cabak. Por su parte, Azzaro le contestó: "Yo avalo que vos te podés enojar en un momento con un tipo como Fernando Iglesias, vas y lo cagás a trompadas. Dámelo en un ascensor, diez minutos".

Acto seguido, y teniendo en cuenta que Fernando Iglesias intentó comparar a Estela de Carlotto con la última dictadura cívico-militar por pedir Justicia ante los desmanejos de Mauricio Macri, Horacio Cabak se puso del lado del diputado. Allí fue cuando Azzaro le remarcó: "Cuantas veces dijiste que tienen que meterla en cana a Cristina, Cabak. ¿No lo has dicho?".

Contra las cuerdas, Cabak intentó comparar a las personas provocadoras con Hebe de Bonafini y quedó en ridículo: "¿Hebe de Bonafini es una provocadora? ¿Hay que cagarla a trompadas?". Flavio Azzaro no se quedó callado y le contestó: "Estás hablando de una señora grande, tenés que tener un poco de criterio, Horacio. Vos te la tenés que bancar si un día te cagan a trompadas. Somos gente grande, sabemos lo que hacemos".

Mariano Iúdica también dejó en ridículo a Cabak

Horacio Cabak deslizó que él no es una persona provocadora en las redes sociales, mientras que Flavio Azzaro continuó cuestionándolo: "Vos no provocás en Twitter, ¿no provocás?". Para darle aún más entidad a lo manifestado por el periodista deportivo, fue el propio conductor Mariano Iúdica quien le manifestó al ex modelo que tiene actitudes provocadoras pero que sabe el modo de hacerlo en forma sutil.