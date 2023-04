Habló el padre de Eloy Rivera, el exparticipante de Gran Hermano detenido: “Está enfermo"

Tras la violenta pelea, el influencer y la actual pareja de su exnovia quedaron imputados por tentativa de homicidio. El papá del joven contó su versión de los hechos y subrayó los problemas de salud de su hijo.

Eloy Rivera quedó internado y con custodia policial en el Hospital Fernández tras intentar acuchillar a su exnovia, Thalía Di Mario, y a la actual novio de ella, Franco Coronel. El exparticipante de Gran hermano tiene antecedentes por violencia de género y enfrenta problemas de adicción. Ante ese panorama, el padre dio una entrevista para contar su versión de los hechos y manifestó preocupación por la situación de su hijo: "Está enfermo, per no es un asesino".

El enfrentamiento ocurrió el pasado viernes, cuando el ex GH abordó a la pareja en la calle. “Franco dio su vida por la mía. El cuchillo era de Eloy, que siempre anda con un cuchillo”, expresó en un programa televisivo Thalia, exnovia del joven que también tuvo un paso por Combate. De acuerdo a su testimonio, Coronel se trenzó con Rivero y logró quitarle el cuchillo: le realizó cortes a la altura del hombro izquierdo, en la zona derecha del tórax, lo que le provocó una lesión en el pulmón; y en la oreja de ese mismo lado.

Fuentes policiales confirmaron a El Destape que una persona llamó al 911 para denunciar una "riña" en la que uno de ellos tenía un arma blanca. De acuerdo al testimonio que brindó Thalía, Rivera ya tenía una orden de restricción por acoso y varias denuncias anteriores por violencia de género.

Esta no es la primera vez que Rivera protagoniza un hecho de este tipo, pues, a mediados de 2022, fue arrestado en su domicilio en la localidad bonaerense de Burzaco luego de que su pareja de es entonces lo denunciara por golpearla y amenazarla de muerte con un cuchillo. Por lo pronto, en la actual causa, instruida por el juez Martín Peluso, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 9, quedó imputado por tentativa de homicidio -al igual que Coronel- y se revisarán las cámaras de seguridad de la zona para determinar qué ocurrió.

En este contexto, Juan Rivera, padre de Eloy, fue invitado a Desayuno Americano para hablar sobre la situación de su hijo, que según sus palabras, intenta superar su adicción a las drogas. “Hasta la adolescencia estudiaba, andaba muy bien en matemáticas, y antes de terminar 5° año fue al gimnasio y comenzó a modificar su cuerpo, estamos hablando de 2011, 2012, y un amigo lo llamaba para hacer producciones y hacer de modelo. Y después empezó con las presencias en los boliches, y ahí comenzó la perdición”, sostuvo.

Respecto a lo sucedido de la semana pasada, afirmó: “Lo que me dijo es que él fue a encontrarse con Thalía, que es de Misiones y vivió un tiempo en mi casa. A principios del año pasado comenzaron a ser pareja. El incidente por el que se produce la perimetral es puesta por ella porque hubo un incidente medio violento, con violencia verbal. Según lo que me contó, está desesperado porque se consigan las cámaras de seguridad. Él fue a ver a una amiga que se llama Dafne, que a su vez es amiga en común con Thalía, y él cuando fue a verla, salió Thalía de ese departamento, y ella le dijo que quería hablar con él unos minutos”.

Thalía, la ex de Eloy Rivera, desmintió al padre del influencer

Pero inmediatamente Thalia se comunicó con el programa de América y desmintió al padre de su ex. “Intentó asesinarme en varias ocasiones, no sólo a mí, sino con hacer una búsqueda en Internet se pueden más encontrar datos. Yo estaba en el departamento con mi pareja Franco Coronel y él intenta acuchillarme mientras estábamos en la calle y habíamos salido a comprar. Él sé que me persigue y me busca, siempre estuvo obsesionado”, subrayó Di Mario. Por esas denuncias la Justicia estableció una perimetral contra Rivera.

La joven sostuvo que el exparticipante de GH se enteró que ella estaba en Buenos Aires por unas imágenes que subió a Instagram, y desde entonces comenzó nuevamente a hostigarla. Hasta llegar a los sucesos del viernes que casi terminan en tragedia y desató un cruce de versiones entre los involucrados. De hecho, el pasado martes la expareja tuvo un intercambio telefónico televisado y Thalía le advirtió que no la moleste o podría haber consecuencias: “A mí no me molestes más ni me llames más. Morite. No me jodas, porque estoy re caliente y caliente hago cosas re macabras. A mí no me calentés”.

Tas la interrupción, Juan retomó la charla con los integrantes del programa y se refirió a la enfermedad de su hijo: “El grave problema de él es que no está funcionando la Ley de Salud Mental, además de los problemas luego de su viaje a México. Lo que quiero decir es que él es un adicto, que tiene esa enfermedad y que está de a poco tratando de salir. Estuvo en un centro de rehabilitación y le cuesta entender que está enfermo, pero no es un asesino”, cerró.