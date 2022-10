Guillermina Valdés lloró en televisión: "Podés ser vos"

Guillermina Valdés no pudo contener la emoción y quebró en llanto en Quién es la máscara, el programa conducido por Natalia Oreiro.

Guillermina Valdés protagonizó un emotivo momento en el programa Quién es la máscara conducido por Natalia Oreiro a través de Telefé. La actriz y empresaria fue descubierta por el jurado y tras un intercambio de palabras con la conductora, se conmovió por un detalle en particular y lloró en vivo.

"Uno se quiere quedar no para competir, uno se quiere quedar porque esto es maravilloso. Es como el carnaval de Venecia, somos todas máscaras que nos cruzamos", expresó Valdés, quien comenzó a agradecer al equipo de producción y cámaras. "No te quedó nada por hacer", le dijo Oreiro sobre su participación.

Al mismo tiempo, la ex pareja de Marcelo Tinelli reveló que ya había cantado en vivo pero aclaró: "Tengo un nivel de exigencia muy grande y a veces me tocaba grabar un tema y no sabía mi registro, mi voz". "No quiero llorar", soltó mientras advirtió que estaba emocionándose poco a poco.

"No solo cantaste y bailaste muy bien, sino que le pusiste mucho humor, mucha ternura al personaje", remarcó la conductora. Allí fue cuando no pudo contener la emoción, se le quebró la voz y lloró: "Ojalá se haga y todos puedan ser la máscara porque también podés ser vos", manifestó Guillermina, muy conmovida.

"Volví a jugar a mis 45 años, agradecida a la oportunidad", señaló. Previamente, Natalia Oreiro se había expresado entendiendo su llanto y describió la dinámica del programa que hace muy poco tiempo está en la pantalla de Telefe. "Al ser una persona pública, las que trabajamos en el medio y de repente estamos acostumbrados a hacer determinadas cosas, quizás nos da un poco de pudor", precisó.

Natalia Oreiro le paró el carro a participante que cantó una canción suya

¿Quién es la máscara? (Telefe) tuvo un homenaje a uno de los éxitos de Natalia Oreiro de parte de Oli, una de las famosas disfrazadas, y aunque la interpretación tuvo el visto bueno de los jurados, la conductora corrigió a la participante, mostrándole la forma correcta de hacer la coreografía.

Luego de cantar Tu Veneno, Oli -que es una famosa caracterizada como un pez globo- recibió halagos de todo el jurado y de Natalia Oreiro, quien le indicó: "¡Hola, Oli! Me llevaste a los 2000. Cómo no bailar este tema". Sumándose al comentario, Lizy Tagliani evaluó a la participante con un divertido: "¡No da más (de bailar)!".

Acto seguido, la conductora le preguntó directamente a Oli: "¿Levantaste la patita? Ya se por qué lo hiciste igual. Porque en el primer programa Moldavsky lo pidió". Como maestra de la famosa detrás del disfraz, Oreiro pasó al centro del escenario y recreó la coreografía del éxito pop de su trayectoria musical.

"Tuve la suerte de que me tocó (este tema) y la ventaja es que puedo pedirle disculpas en persona a la artista", señaló Oli, a lo que Karina "La Princesita" aportó, con mucho humor: "Si no estuviese Natalia ahí al lado, hasta te diría que ahí adentro está Oreiro". Las redes sociales sospechan que la famosa que podría esconderse bajo la máscara sería la actriz Guillermina Valdés.