Guillermina Valdés dijo en El Trece lo que muchas se imaginaban sobre Joaquín Furriel

Guillermina Valdés confirmó su relación con Joaquín Furriel e hizo una impactante revelación sobre el actor.

Guillermina Valdés es una actriz, empresaria y modelo argentina que en las últimas horas estuvo en boca de todos los canales de espectáculos, tras los rumores de su supuesto romance con Joaquín Furriel. Desde que Valdés terminó su relación con Marcelo Tinelli, se involucró románticamente con algunos hombres de la farándula, como Santiago Maratea, con quien salió durante algunos meses. Ahora, finalmente confirmó su romance con Furriel y reveló un llamativo dato sobre el actor.

Tras más de diez años de relación con el conductor del Bailando 2023 (América TV), Guillermina volvió a apostar al amor. De acuerdo con estas versiones, ambos habrían empezado un vínculo sexo afectivo desde hace varios meses. Primero, fue Furriel quien confirmó la noticia y declaró, en diálogo con La Nación: "Estoy muy bien. Hoy no tengo nada que ocultar, ni tampoco que mostrar, y lo hago por una cuestión de salud personal y porque es algo que valoro en la gente". Ahora, fue Valdés quien dio su palabra.

En su anuncio, Furriel había dicho que se están conociendo "desde hace unos meses", pero que prefieren mantener el tema en privado. "Estamos hace unos meses juntos, conociéndonos. No tengo nada más que decir. Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo", comenzó. Luego, destacó que no es la primera vez que sale con una actriz, ya que también estuvo en pareja con Paola Krum (la madre de su hija) y con Eva De Dominici.

Por esta razón, aprendió la importancia de proteger su intimidad. "Hoy no lo siento precipitado porque ya llevamos unos meses. Tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho. Es importante marcar ese límite de la intimidad, son tiempos en los que, no se bien por qué, la gente cree que tiene beneficios mostrar y contar todo de su vida", reflexionó. Más tarde, Guillermina rompió el silencio.

Adrián Pallares, conductor de Socios del Espectáculo (El Trece), mostró en pantalla la conversación privada que mantuvo con la ex de Tinelli al respecto. En el chat, se puede leer la respuesta de Valdés: "Hola Adri, gracias siempre por la buena onda. Es así como dijo Joaco, estamos conociéndonos hace unos meses".

"Perfecto. ¿Algo más?", indagó el conductor, a lo que Guillermina contestó: "Sí. Que es muy buena persona". "Me alegro mucho por vos. A él no lo conozco, pero bravo por vos!", cerró Pallares. Luego, Paula Varela sumó detalles sobre la conversación que tuvo con Guillermina al respecto y sumó que "tienen encuentros en sus departamentos" y que "no han hecho muchos encuentros públicos".

"Tal vez ahora que lo blanquea él empiezan a verse públicamente. Pero era más que ella iba a lo de Joaquín que él al edificio de ella, donde también vive Marcelo (Tinelli)", explicó la panelista. Por último, Pallares reveló que se habrían conocido a través de un colega en común del mundo de la actuación. "Él la fue a ver al teatro en un momento, y cuando él fue y bajó a camarines, ahí se dio el linkeo", cerró.

Joaquín Furriel reveló la verdad sobre su vínculo con La China Suárez

Recientemente, Joaquín Furriel terminó los rodajes de El Duelo, la nueva película dirigida por Augusto Tejada, que protagoniza junto a "La China" Suárez y que se estrenará en cines el próximo 12 de octubre. En medio de una charla íntima con Ciudad Magazine, contó cómo fue el vínculo que construyó con su compañera de escena, quien interpreta al personaje de una mujer de la cual se enamora.

"Con 'La China' se armó una dupla espectacular, nos entendimos muy bien y nos divertimos mucho", aseguró el actor. Además, destacó sobre la personalidad de "La China": "Es tremendo, te morís de la risa con ella. Es muy espontánea, muy pícara, graciosa y todo el tiempo está buena onda".