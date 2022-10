Guido Kaczka se abrió y tuvo un momento íntimo en Los 8 Escalones

El conductor hizo una larga caminata sobre el estudio de Los 8 Escalones para ponerse cara a cara con la ganadora.

Guido Kaczka protagonizó un momento íntimo en Los 8 Escalones con Natalia, la participante que ganó el millón de pesos. Tras la emoción de haber logrado el premio mayor, el conductor de El Trece la llevó hasta el primer escalón de todos para hacerle una propuesta importante.

Luego de responder bien a la pregunta "¿qué tipo de calzado son las denominadas 'katiuskas'?", hecha por Ingrid Grudke, Natalia fue la ganadora y lloró de la emoción. En este contexto, Guido Kaczka se puso cara a cara con la participante. "Vení si podés", le indicó.

El conductor caminó hasta el primer escalón donde se inicio el juego, mientras Natalia saludaba a los demás participantes. "El asunto es el siguiente: ganaste el millón, no te lo saca nadie y tenés la posibilidad de ir por dos millones o decir hasta acá", preguntó.

Frente a esta situación, se hizo notable un silencio de varios segundos en el estudio pero finalmente, la mujer tomó una firme decisión. "Sigo", soltó quien reveló que usará la plata para poner un emprendimiento y se ganó el aplauso de Guido Kaczka, el jurado y todos los que disputaron el millón.

Abandonó Los 8 Escalones y Guido Kaczka quedó atónito

Un hecho poco visto tuvo lugar en Los 8 Escalones. Durante la edición del pasado martes 3 de octubre, un participante que ganó el millón de pesos en la final decidió abandonar el ciclo de entretenimiento de El Trece y, como consecuencia, dejó sin palabras a Guido Kaczka.

Luego de que Fabián y Eduardo llegaran a la instancia decisiva del certamen, el conductor les hizo una pregunta sobre política internacional. "¿Qué líder de la política italiana ganó las últimas elecciones celebradas a fines de septiembre?". Y el primero de ellos acertó al responder "Giorgia Meloni", por lo que logró consagrarse.

"¡Fabián ganó 1 millón de pesos! ¡Fabián! Fabián es maquillador, tiene 52 años, está en pareja y hace tres años que estudia canto, que va al gimnasio. Lo anotó su pareja... y tiene tres gatos. Fabián tiene para viajar el millón de pesos", anunció Guido Kaczka, con euforia.

Tras celebrar la consagración, el presentador de Los 8 Escalones le consultó: "¿Alguna vez ganaste algo?". "No, nunca... sí, gané en el colegio un par de patines. Yo vivía en zona de tierra así que no los usaba mucho. Los usaba sólo dentro de la casa. No había una plaza ni nada... así que fue lo único que gané", comentó Fabián, que se mostró sorprendido por el logro: "No lo puedo creer, todavía no lo puedo creer".