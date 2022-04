Grave denuncia de Graciela Alfano contra El Trece: "Una falta de respeto"

Graciela Alfano hizo una fuerte acusación contra El Trece tras su renuncia a Socios del Espectáculo, programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Graciela Alfano tuvo una sorpresiva salida de El Trece. La panelista de Socios del Espectáculo tomó la drástica decisión de renunciar al programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, y de exponer los motivos de su adiós. Sin embargo, en las últimas horas, realizó una fuerte denuncia que involucra a las autoridades del canal.

Tan sólo unas horas después de haber presentado su renuncia en plena transmisión en vivo, Alfano hizo una contundente publicación en su cuenta de Twitter, donde expuso una acusación sumamente alarmante. "Es siempre bueno saber cómo llega uno a la silla que ocupa. Respetar ese lugar es respetarse uno mismo", comenzó la panelista que abandonó el exitoso ciclo televisivo de chimentos.

De todas maneras, el comentario que más complica a los miembros de la producción, a Pallares y Lussich llegó más tarde. Es que "Grace" aseguró que no fue tratada de buena manera durante su participación en El Trece: "Bajo ninguna circunstancia, tolerar destratos, faltas de respeto y faltas de profesionalidad".

Adrián Pallares fue apuntado por Graciela Alfano tras su renuncia en Socios del Espectáculo, programa de El Trece.

La denuncia de Graciela Alfano contra El Trece y los conductores de Socios del Espectáculo

Quién es el reemplazo de Graciela Alfano en El Trece

Creer o reventar, el reemplazo de Graciela Alfano, al menos por ahora, será "Pepe Pompín", el conejo que brillaba en el programa AM, de Telefe, que era conducido por Verónica Lozano y Leo Montero. Teniendo en cuenta que Rodrigo Lussich era uno de los miembros de aquel ciclo, la producción dio el visto bueno para sumaron a Socios del Espectáculo.

Por qué renunció Graciela Alfano a Socios del Espectáculo, por El Trece

Graciela Alfano tomó la drástica decisión de renunciar a Socios del Espectáculo, programa con buen rating en El Trece, en plena transmisión en vivo. El motivo de su salida tiene que ver por varias cuestiones: según dio a entender en su descargo, siente que no hay un gran ida y vuelta con los conductores, sobre todo con Adrián Pallares, y también la sedujo la oferta de Ciudad Magazine para trabajar con Carmen Barbieri, a quien conoce hace muchos años.

"Tengo que confesar que cada vez que hablo, vos sufrís Adrián... digo 'bombacha' y vos sufrís...", le recriminó Alfano a Pallares. En tanto, reflexionó acerca de su decisión: "Yo puedo ser Alfano, puedo sumar muchísimo en muchos programas, pero la característica del programa y sobre todo de los conductores, más Adrián que vos (Lussich), la verdad que me parecía el momento" Y reflexionó: "Se los digo con onda... hagámonos cargo... no me miraban, no por destrato o por ser mala gente, sino que yo estaba pintada...".